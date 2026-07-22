Leichte Linie für schweres Gerät: Das preiswerte und modulare HiFi-Rack Creaktiv Slim 1

Der deutsche HiFi-Möbel-Spezialist Creaktiv reagiert – so heißt es vom Hersteller – auf die hohe Nachfrage des Fachhandels und der Kundschaft nach preiswerten HiFi-Rack-Lösungen mit dem neuen Einstiegssystem Slim 1. Die in Bad Honnef ansässigen „Creaktiven“ wollen bei diesem Modell ein betont schlankes, reduziertes Design mit praxistauglicher Tragkraft und der modularen Flexibilität ihrer Premium-Systeme verbinden.

Filigrane Optik mit praxisgerechter Tragkraft

Optisch setzt das laut Creaktiv vollständig in Deutschland gefertigte Slim-1-Rack auf eine bewusst feine Linie: Die melaminharzbeschichteten Ebenen weisen eine Stärke von lediglich 19 Millimetern auf, was dem Rack eine schwebende, elegante Ästhetik verleihe. Für die nötige Steifigkeit und Standfestigkeit sorgen Aluminiumrohre mit einem Durchmesser von 30 Millimetern. Trotz der schlanken Silhouette verträgt das Möbel einiges an Gewicht: Jede Ebene trage bei gleichmäßiger Verteilung problemlos Komponenten mit einem Gewicht von bis zu 40 Kilogramm, verspricht Creaktiv.

Passend für große und kleine HiFi-Geräte

Mit einer großzügigen Stellfläche von 60 mal 48 Zentimetern pro Ebene nimmt das Creaktiv Slim 1 fast alle gängigen Verstärker, Quellgeräte und Stromaufbereiter mühelos auf. Der standardmäßige lichte Abstand zwischen den Etagen beträgt praxisgerechte 170 Millimeter. Wer jedoch besonders ausladende HiFi-Boliden unterbringen muss, kann auch individuelle Rohrlängen zwischen 60 und 450 Millimetern ordern.

Modularer Aufbau und heimische Produktion

Ganz im Sinne einer langlebigen Produktphilosophie lässt sich das Creaktiv Slim 1 flexibel erweitern. Zusätzliche Ebenen und Rohre könnten, so der Hersteller, auch Jahre nach dem Kauf einzeln bezogen werden, um das Rack mit der eigenen Anlage mitwachsen zu lassen. Als weiteren Pluspunkt führt die Pressemitteilung die Materialauswahl ins Feld: Die verwendeten Holzplatten sollen zu 100 Prozent aus PEFC-zertifiziertem Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammen.

Für Experimentierfreudige

Für Tuning-Enthusiasten hält das Zubehörprogramm zudem optionale Bodenkegel, Rollensätze sowie werkseitig gefüllte und damit noch resonanzärmere Rohre bereit, um das Schwingungsverhalten des Racks gezielt weiter zu optimieren.

Verfügbarkeit und Preis

Das Racksystem Creaktiv Slim 1 ist ab sofort in den Farbvarianten Schwarz und Weiß direkt beim Hersteller vorbestellbar. Die Preise starten bei 339 Euro für die Basisversion; das komplett ausgebaute Vier-Ebenen-Rack Slim 1-4 liegt bei 599 Euro.

Wir meinen: Von vielen Hörern wird die klangliche Wirkung von Racks – die bisweilen äußerst signifikant sein kann, wie wir schon häufig gestellten – unterschätzt. Leider lassen sich gerade sperrige und schwere Racks nicht so einfach zuhause antesten und stellen nicht selten auch preislich eine gewisse Hürde dar. Auch wenn wir das Slim 1 noch nicht ausprobiert haben: Zumindest schön, dass Creaktiv hier neu ansetzt.