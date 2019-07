Der Direktversender Hifi Pilot vertreibt online HiFi-Elektronik der Marken IOTAVX und XTZ sowie Lautsprecher von Buchardt Audio und XTZ. Geschäftsführer Berthold Daubner informiert in einer aktuellen Pressemitteilung, dass sich die HifiPilot-Webseite nun im „neuen, modernen Gewand mit zahlreichen Komfort-Verbesserungen für die Besucher“ präsentiere.

Und um den Besuchern etwas Besonderes zu bieten, hat er sich was einfallen lassen: So sind auf der neu gestalteten Webseite jetzt auch die „High-End-Bestseller von Buchardt Audio“, die Kompaktlautsprecher S400, in allen drei Farbvarianten verfügbar. Als besonderes Schmankerl offerieren die hifidelen Piloten zudem ein rabattiertes Set-Angebot: Vollverstärker IOTAVX SA3 plus Endstufe PA3 zusammen mit einem IOTAVX Bluetooth-Adapter und einem Paar Cinchverbindern von XTZ sind hier für 798 Euro zu haben (im Bild oben rechts).

Als wäre das noch nicht genug, werden im Rahmen einer speziellen Aktion bis einschließlich 31.08.2019 außerdem sämtliche Versandkosten für Bestellungen über hifipilot.de erlassen.

Kontakt

HifiPilot GmbH

Höhenstraße 7

75239 Eisingen



Telefon: +49(0)7232-3640155

E-Mail: kontakt@hifipilot.de

Web: https://www.hifipilot.de