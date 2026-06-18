Für Kurzentschlossene: HiFi Linzbach lädt zum Sommerfest 2026 nach Bonn

Drei Tage lang steht bei HiFi Linzbach in Bonn alles im Zeichen hochwertiger Musikwiedergabe: Vom 19. bis 21. Juni 2026 veranstaltet der Fachhändler sein diesjähriges Sommerfest und öffnet täglich von 11 bis 18 Uhr die Türen für Musikliebhaber, HiFi-Enthusiasten und Technikinteressierte.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen zahlreiche Vorführungen in den Hörräumen des Hauses, Workshops sowie persönliche Gespräche mit Herstellern, Vertrieben und Branchenexperten. Besucher erhalten dabei die Gelegenheit, aktuelle Audio-Komponenten unter praxisnahen Bedingungen zu erleben und sich direkt mit den verantwortlichen Ansprechpartnern auszutauschen.

Marken-Highlights

Zu den angekündigten Highlights zählt unter anderem ein großes Setup von McIntosh, das gemeinsam mit der Sonus faber Amati Supreme präsentiert wird. Die Kombination soll insbesondere mit großzügiger Bühnenabbildung, authentischen Klangfarben und musikalischem Fluss überzeugen.

T+A reist mit einer Flaggschiffanlage nach Bonn an und möchte demonstrieren, was moderne Referenzelektronik in puncto Präzision, Dynamik und Kontrolle leisten kann. Ebenfalls vertreten ist Canton, die unter anderem die neue Vento-Serie in einem Heimkino- und Mehrkanal-Setup vorführen wird.

Analogfreunde kommen bei Thorens auf ihre Kosten. Das Unternehmen widmet sich Themen wie Laufwerks-Setup, Tonabnehmerwahl und Feinjustage von Plattenspielern. Darüber hinaus präsentiert Luxman seine aktuellen Elektronikkomponenten.

Ein weiteres Vorführhighlight verspricht die Präsentation von AudioQuest. Unternehmensvertreter Thijs Helwegen wird persönlich vor Ort sein und gemeinsam mit Elektronik von Riviera Audio Laboratories sowie den Lautsprechern Magico A3 demonstrieren, welchen Einfluss Verkabelung und Stromversorgung auf das Gesamtergebnis einer HiFi-Anlage haben können.

Komplettiert wird das Programm durch Vorführungen von AVM, das seine aktuellen Elektroniklösungen „Made in Germany“ präsentieren wird.

Ganz entspannt

Neben den Hörsessions setzt HiFi Linzbach auch auf eine entspannte Atmosphäre: Im Außenbereich stehen Getränke und ein Foodtruck bereit, während die Adenauer-Lounge Raum für Gespräche bei Kaffee und Kuchen bietet.

Wir von fairaudio waren übrigens im letzten Jahr dabei, als HiFi Linzbach sein 75-jähriges Jubiläum feierte – hier finden Sie unsere Impressionen.

Veranstaltungsdaten