Der laut eigener Angabe älteste HiFi-Fachhändler Deutschlands, HiFi Linzbach, feiert in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass veranstaltet das Bonner Unternehmen vom 20. bis 22. Juni 2025 ein mehrtägiges Jubiläumsevent. Geplant sind Produktvorführungen, Gespräche mit Branchenexperten und Präsentationen renommierter Hersteller aus dem High-End-Bereich.

Feiern mit Sonus faber, McIntosh und vielen anderen

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist die deutschlandweit erste öffentliche Vorführung der Sonus faber Suprema (Preis: circa 800.000 Euro!) bei einem Händler, die vom italienischen Hersteller persönlich begleitet wird. Der Sonus-faber-Vertrieb Audio Components präsentiert darüber hinaus ausgewählte High-End-Produkte von McIntosh und Magico. Zu erleben sind zudem Komponenten von Accuphase, Lautsprecher von Bowers & Wilkins sowie Elektronik von Marantz.

Auch der Plattenspielerhersteller Thorens ist vertreten: Geschäftsführer Gunter Kürten stellt unter anderem das Flaggschiff-Modell New Reference sowie weitere hochwertige analoge Laufwerke vor. Der deutsche Elektronikspezialist AVM hat ebenfalls eine Auswahl seiner Komponenten im Gepäck und kündigt eine Produktneuheit an. Ergänzt wird das Ausstellerfeld durch AudioQuest, vertreten durch Thijs Helwegen, mit einem Sortiment an Kabel- und Zubehörlösungen.

Ganz entspannt

Neben den technischen Vorführungen möchte HiFi Linzbach seinen Gästen ein entspanntes Umfeld bieten. Das Event findet in der firmeneigenen Villa mit angeschlossenem Hof statt und wird durch ein gastronomisches Angebot begleitet.

Klangvolle Tradition

HiFi Linzbach wurde 1950 von Dieter Linzbach gegründet. Seit der Übernahme durch Benno Salgert wird das Geschäft heute gemeinsam mit seinem Sohn Michael in zweiter Generation geführt. Das Unternehmen ist seit 2006 in einer denkmalgeschützten Villa an der Bonner Adenauerallee ansässig und hat sich als spezialisierter Fachhändler mit persönlichem Beratungsanspruch im High-End-Audiosegment etabliert.

Wann?

20., 21. und 22. Juni 2025 – jeweils von 11 bis 18 Uhr

Wo?

HiFi Linzbach

Adenauerallee 124 | 53113 Bonn

Kontakt

HiFi Linzbach

Adenauerallee 124

53113 Bonn



Telefon: +49(0)228 - 22 20 51

E-Mail: info@hifi-linzbach.de

Web: https://www.hifi-linzbach.de/