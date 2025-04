Traditionsgemäß lädt der Fachhändler HiFi Liebl zum großen Frühjahrs-Event in Kelheim-Weltenburg ein. An zwei Tagen dreht sich alles um hochwertige Audiotechnik, spannende Produktneuheiten – sowie genussvolle Verkostungen und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

HiFi erleben

In den Studios von HiFi Liebl präsentieren zahlreiche namhafte Hersteller ihre aktuellen Produkte. Zu den vertretenen Marken gehören unter anderem Spendor, Melco, Lyngdorf, Fischer und Fischer, Paradigm, Martin Logan, Pass, Cayin, Zingali, AMC und Indiana Line. Die Komponenten und Lautsprecher können direkt vor Ort gehört und im Gespräch mit Fachleuten erlebt werden.

Technik abseits von HiFi

Ergänzt wird das Programm durch HG Power, die eine breite Auswahl an Ecoflow-Stromlösungen vorstellen – von Outdoor-Systemen über Balkonkraftwerke bis hin zu großen Solaranlagen. Auch Victorinox wird mit einer Auswahl an Produkten vertreten sein – was genau präsentiert wird, bleibt bis zum Event eine kleine Überraschung.

Whisky, Craftbeer … und ein deutscher Meister

Im kulinarischen Teil des Programms zeigt sich ebenfalls beeindruckende Vielfalt. Luca von Tasting-Time bringt Whiskys aus der, so heißt es: „ältesten Whisky-Manufaktur“ Deutschlands mit nach Kelheim, überdies sind die traditionsreichen Brennereien Schraml aus Erbendorf und Lantenhammer vom Schliersee am Start. Die Langwieser Edelbierschmiede aus Siegenburg ergänzt das Angebot mit charakterstarken Bierspezialitäten.

Der Barkeeper Mike Dötzer – er hält fünf deutsche Meistertitel – wird tolle Cocktailkreationen kredenzen. Zu erwarten ist eine unterhaltsame Show mit akrobatischen Einlagen.

Kaffee & Kunst

Dazu gibt’s herzhafte Speisen – und wer keinen Alkohol trinkt, der darf sich über hochwertigen Kaffee und edlen Kakao freuen. Weiteres Highlight: Hanna Waidmann, ihres Zeichens Gewürz-Sommelière, wird über Herkunft, Verwendung und Vielfalt von Gewürzen informieren. Abgerundet wird das Wochenende durch eine Vernissage mit Werken des Künstlers Bogavante, die im Rahmen der Veranstaltung präsentiert werden.

Anmeldung

Hifi Liebl bittet um Anmeldung per E-Mail oder Telefon (Kontaktdaten siehe unten) bis spätestens 19. April 2025.

Wann?

Freitag, 30. Mai 2025, ab 12 Uhr und Samstag, 31. Mai 2025, ab 10 Uhr

Wo?

Hifi Liebl

Hoffeldstr. 17 | 93309 Kelheim-Weltenburg

Kontakt

Hifi Liebl

Hoffeldstraße 17

93309 Kelheim – Weltenburg

Deutschland

Telefon: +49(0)9441-1752066

E-Mail: info@hifi-liebl.de

Web: www.hifi-liebl.de