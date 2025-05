HiFi Klubben eröffnet ersten Store in Nürnberg

Am Samstag, den 26. April 2025, hat HiFi Klubben seinen ersten Store in Nürnberg eröffnet. Das neue Geschäft befindet sich in zentraler Lage am Nelson-Mandela-Platz 18 in der Nähe des Hauptbahnhofs und ist schon die 13. Filiale des Unternehmens in Deutschland.

HiFi Klubben Nürnberg: Angebot und Ausstattung

Der Nürnberger Store von HiFi Klubben bietet auf mehr als 300 Quadratmetern ein breites Sortiment an Audioprodukten. Vertreten sind Marken wie Argon Audio, Bang & Olufsen, Bluesound, Bowers & Wilkins, Dali, Denon, KEF, Steinway Lyngdorf und Vestlyd.

Zusätzlich gibt es einen speziellen Bereich für Custom Installations, der Lösungen für Einbau- und Multiroom-Systeme sowie HiFi-Möbel präsentiert. Über das sogenannte „Switchboard“ können Besucher verschiedene Lautsprecher- und Verstärkerkombinationen unkompliziert testen, um individuell passende Lösungen zu finden.

Am Eröffnungstag wurden unter den Gästen mehrere Preise verlost, darunter Lautsprecher von KEF und Vestlyd, eine Kompaktanlage von Denon, ein Plattenspieler von Argon sowie eine kabellose Sonos-Box.

HiFi Klubben in Deutschland

Mit der Eröffnung in Nürnberg setzt HiFi Klubben seine Expansion in Deutschland fort. Das Unternehmen ist bereits in Städten wie München, Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg und Hannover vertreten. „Der Start in München verlief sehr erfolgreich, und wir freuen uns, nun auch in Nürnberg präsent zu sein“, sagt Oliver Schroll, Geschäftsführer von HiFi Klubben Deutschland. Derzeit bereitet das Unternehmen zudem die Eröffnung eines weiteren Standorts in Bremen vor.

HiFi Klubben wurde in den frühen 1980er-Jahren von Peter Lyngdorf in Aarhus, Dänemark, gegründet. Sein Konzept basierte auf dem direkten Einkauf bei Herstellern, um hochwertige Audioprodukte zu fairen Preisen anbieten zu können. Neben bekannten Marken werden heute auch Eigenmarken wie Argon Audio, Radiant Acoustics, Vestlyd, Essentials und Noon Audio vertrieben.

Kontakt

HiFi Klubben Nürnberg

Nelson-Mandela-Platz 18

90459 Nürnberg



Telefon: +49(0)911-8808303

E-Mail: nuernberg@hifiklubben.de

Web: https://www.hifiklubben.de/