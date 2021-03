Im Jahr 1980 gründete Peter Lyngdorf im dänischen Aarhus das Unternehmen HiFi Klubben, das seitdem stark expandiert und mehr als 100 Shops in Dänemark, Norwegen, Schweden und Deutschland eröffnet hat. Nun wurde ein neuer Geschäftsführer berufen.

Er heißt Oliver Schroll und ist bereits seit 2019 Country Manager bei HiFi Klubben. Im März 2021 wurde er von der Gesellschafterversammlung zum Geschäftsführer bestellt. Der in Hamburg geborene Schroll ist von Hause aus Jurist mit Erfahrung und Expertise im Retail-Bereich.

Die aktuell bestehenden deutschen Stores in Hamburg, Köln und Bonn wurden am 12. März durch Filialen in Berlin und München erweitert, in den nächsten 4-6 Wochen soll ein weiterer Shop in Düsseldorf eröffnet werden. Mit dem Start der Münchner Filiale hat HiFi Klubben außerdem ein deutsches Franchise-Business initiiert. Schroll hat auch in der Zukunft viel vor: In den kommenden vier Jahren möchte er bis zu 20 neue Filialen hierzulande eröffnen.

Wir wünschen gutes Gelingen!

Kontakt

HiFi Klubben

Stadthausbrücke 1-3

20355 Hamburg



Telefon: +49(0)40 - 36098186

E-Mail: kundendienst@hifiklubben.de

Web: www.hifiklubben.de