Hifi Klubben: Ladenlokal in Bremen

Congratulations! Mit der Eröffnung eines neuen Stores am Wall 192 ist der dänische Audio-Spezialist HiFi Klubben seit dem 12. Juli 2025 auch in Bremen mit einer eigenen Filiale vertreten. Es handelt sich um das insgesamt 14. Ladengeschäft der Skandinavier in Deutschland.

Expansionskurs

Die Bremer Dependance ist nach der Nürnberger die zweite Filiale, die allein in diesem Jahr in Deutschland neu eröffnet wurde. Die Lage in der Bremer Innenstadt soll insbesondere den direkten Kontakt mit klanginteressierten Kundinnen und Kunden fördern. Am Eröffnungstag war die rund 300 Quadratmeter große Ladenfläche gut besucht, heißt es von Hifi Klubben.

Highfidel vereint – das Markensortiment

Das Sortiment in Bremen umfasst Kopfhörer, Kompakt- und Standlautsprecher, Multiroom-Lösungen, Custom Installations und Heimkino-Komponenten. Angeboten werden Marken wie Bowers & Wilkins, Dali, NAD, Denon, KEF, Sonos, Bluesound oder Bang & Olufsen – ergänzt durch eigene Lösungen von Argon Audio (siehe fairaudio-Tests), Vestlyd oder Radiant Acoustics, die wie HiFi Klubben zur Dachmarke Nordic Hifi zählen.

Direkt zur Sache

Die Expansion nach Bremen markiert einen weiteren Schritt in der kontinuierlichen Präsenz-Ausweitung von HiFi Klubben in Deutschland. Das Unternehmen, das Anfang der 1980er Jahre von Peter Lyngdorf in Aarhus gegründet wurde, verfolgt seither einen Direktvertriebsansatz mit engen Herstellerbeziehungen. Das soll nicht nur günstige Einkaufskonditionen, sondern auch eine gleichbleibend hohe Servicequalität sicherstellen.

In Ihrer Nachbarschaft?

In Deutschland ist HiFi Klubben mittlerweile mit Geschäften in Berlin, Frankfurt, Düsseldorf, München und mehreren Standorten im Norden vertreten – darunter dreimal in Hamburg und einmal in Hannover.