HiFi im Hinterhof – mittlerweile seit 40 Jahren am Start und mithin einer der traditionsreichsten HiFi-Händler in Berlin – veranstaltet dieses Wochenende, sprich vom 6. bis 8. September 2019, seine dritte „HiFi & Friends“-Messe. Zusammen mit verschiedenen Partnern bieten die natürlich längst in Vorderhäusern residierenden Hinterhöfler ihren Besuchern ein umfangreiches Workshop-Programm. Anlässlich des vierzigsten Jubiläums wartet die HiFi & Friends an allen drei Messetagen zudem mit besonderen Bonbons in Form von interessanten Angeboten auf.

Zu den Highlights der „HiFi & Friends“-Messe zählen nicht zuletzt die Workshops von Harman Luxury Audio, die im Zwei-Stunden-Takt stattfinden werden. Mit von der Partie sind der Mark Levinson No. 5805 sowie No. 5802 – zwei brandaktuelle Vollverstärker aus der 5000er-Serie: Beide Amps feierten auf der diesjährigen Münchner High End Europapremiere und sind erst seit kurzem im ausgesuchten Fachhandel präsent.

Der mit einem ESS-Sabre-Wandler ausgestattete Mark Levinson No. 5802 (8.000 Euro) kommt als reiner Digitalo und bietet mithin ausschließlich digitale Eingänge (Koax-S/PDIF, AES/EBU, USB), der Mark Levinson No. 5805 (9.000 Euro) verfügt hingegen über eine zusätzliche analoge Vorstufe und entsprechend zusätzliche XLR- und Cinch-Schnittstellen. Von den Amps an die Leine genommen werden schließlich die hornbewehrten, wirkungsgradstarken (93 dB/W/m) Dreiwege-Standlautsprecher JBL K2 9900 (48.000 Euro) mit Beryllium-Membran. Eine Combo, die fürwahr einen hochamtlichen Hörgenuss verspricht.

Für weitere Infos zur „HiFi & Friends“ kontaktieren Sie einfach das HiFi im Hinterhof-Team (s. u.). Die Messe findet direkt „zuhause“ bei den Hinterhöflern in Berlin-Kreuzberg statt.

Kontakt

HiFi im Hinterhof

Großbeerenstraße 65/66

10963 Berlin



Telefon: +49(0)30-253 753 10

E-Mail: eshop@hifi-im-hinterhof.de

Web: https://www.hifi-im-hinterhof.de/