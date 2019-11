Wenn es um vernetzte Smart-Home-Installationen für Audio, Video, Haussteuerung, IP-Netzwerk und Beleuchtung geht, haben Zuverlässigkeit, Datensicherheit und einfache Bedienung höchste Priorität. Beim HiFi Forum Baiersdorf setzt man diesbezüglich auf das System Control4 und führt dessen Komponenten in einem Showroom interessierten Kunden gerne vor. Übrigens: Soeben wurde das HiFi Forum Baiersdorf mit dem Titel Certified Showroom für Control4 “geadelt” – als einer von bundesweit nur fünf Showrooms.

Zu den Möglichkeiten von Control4 gehören unter anderem die Steuerung von Heimkino- und Audio-/Multiroom-Funktionen, aber auch die Türkommunikation mit Öffnung per Fingerabdruck, Kameraüberwachung sowie interne Hauskommunikation. All das ist möglich per Funkfernbedienung, Touchpanel und gängige Schalter, inzwischen aber auch per Smartphone, Tablet und/oder Sprachassistenten. Control4, so das Hifi Forum weiter, sei inzwischen ein regelrechtes Ökosystem, mehr als 13.000 Einzelgeräte und -komponenten lassen sich inzwischen per Control4 steuern.

Neugierig geworden? Am Donnerstag, den 21. November 2019, präsentiert das HiFi Froum Baiersdorf von 15 bis 19 Uhr nicht nur die neue Control4 Fernbedienung NEEO, sondern auch die zahlreichen Möglichkeiten der Smart-Home-Steuerung mit dem Control4-System.

Und falls Sie sich spontan für den Kauf einer Control4-Lösung begeistern können: Jeder Neukunde bekommt ab einem Umsatz von 4.500 Euro mit Control4-Komponenten eine NEEO- Fernbedienung im Wert von 650 Euro obendrauf geschenkt.

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Straße 29

91083 Baiersdorf



Telefon: +49(0)9133-60629-0

E-Mail: verkauf@hififorum.de

Web: https://www.hififorum.de/