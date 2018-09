Das bereits seit 1991 erfolgreich am Markt agierende HiFi Forum Baiersdorf gehört zweifelsohne zu den hiesigen highfidelen Aktivposten: Auf 160 m² – drei separate Hörstudios und ein exklusives Heimkino stehen zur Verfügung – sind nicht nur ausgiebige Tests und Vergleiche unter wohnraumähnlichen Bedingungen möglich, sondern stehen auch regelmäßig Workshops und Vorträge („HiFi Forum Akademie“) sowie ausgesuchte Vorführungen auf dem Plan. Für den Herbst 2018 sind nun wieder drei solcher Veranstaltungen anberaumt: High End-Komponenten, exzellente Lautsprecher und Röhren-Verstärker stehen dabei im Fokus:

Samstag, 6. Oktober 2018, 10 bis 17 Uhr: Magic Moments mit Burmester

Burmester Audiosysteme steht seit 1977 für High-End-Audio – handmade in Berlin! Das HiFi Forum Baiersdorf verspricht bei diesem exklusiven Event außergewöhnliche Klangerlebnisse.

Samstag, 3. November 2018, 10 bis 17 Uhr: Magic Moments mit AVM & Piega

Die im badischen Malsch beheimatete High-End Manufaktur zählt ebenfalls zu den deutschen Traditionsanbietern und feierte vor zwei Jahren 30-jähriges Jubiläum. „AVM verfügt über eine ganz eigene Handschrift“, so das HiFi Forum Baiersdorf – gerade die Musikalität und organische Note der Wiedergabe konnten nicht zuletzt auch regelmäßig in fairaudio-Tests überzeugen. In Kombination mit den ebenso audiophilen wie optisch ansprechend designten Lautsprechern der Schweizer Lautsprecher-Manufaktur Piega sollen in den Hörräumen des HiFi Forums „herausragende Klangerlebnisse“ resultieren.

Samstag, 8. Dezember 2018, 10 bis 17 Uhr: Magic Moments mit Gauder & Octave

„Das ist der sauberste und präziseste Lautsprecher, den ich je gehört habe“, zeigt sich HiFi-Forum-Geschäftsführer Heiko Neundörfer begeistert. Die Rede ist von der neuen Gauder DARC-Serie, die „mit der ehrlichen Musikalität der Octave-Röhrenverstärker“ zu Höchstform auflaufen soll.

Alle Veranstaltungen finden im HiFi Forum Baiersdorf (Adresse siehe unten) statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Neben ohraler wird auch orale Verköstigung versprochen: „Selbstverständlich sorgt das Team des HiFi Forum an diesen Tagen neben umfangreicher Beratung und Information auch für das leibliche Wohl der Gäste.“

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Straße 29

91083 Baiersdorf



Telefon: +49(0)9133-60629-0

E-Mail: verkauf@hififorum.de

Web: www.hififorum.de