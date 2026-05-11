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HiFi Forum Baiersdorf: Workshop "Smarte Mediensteuerung"

Smart gesteuert, smart gehört: Workshop „Media Control“ in Baiersdorf

von Jochen Reinecke

Wenn HiFi, Heimkino und Smart Home nahtlos zusammenarbeiten, wird es faszinierend – genau das will das HiFi Forum Baiersdorf Ende Mai in einem praxisnahen Workshop rund um moderne Mediensteuerung beweisen. Denn smarte Steuerungssysteme sind längst mehr als nur ein Trend: Sie verbinden im Idealfall Unterhaltungselektronik, Haustechnik und Sicherheit zu einem intelligenten Gesamtsystem.

Die zentrale Frage

Im Mittelpunkt der drei (identischen) Workshopeinheiten steht die Frage, wie sich bestehende HiFi- und Heimkinoanlagen sinnvoll erweitern und mit Smart-Home-Funktionen verknüpfen lassen. Fabian Dingfelder, Experte des HiFi Forum Baiersdorf, zeigt dabei anschaulich, wie moderne Lösungen – unter anderem von Control4 – im Alltag funktionieren und welche Möglichkeiten sie bieten.

Smarte Mediensteuerung per Fernbedienung
Alles im Griff – zum Beispiel per Fernbedienung …

Ganz praktisch

Statt trockener Theorie setzt die Veranstaltung auf praktische Demonstrationen. Erleben Sie „live und in Farbe“, wie sich unterschiedlichste Anwendungen zentral steuern lassen: von der klassischen Musikwiedergabe über Heimkino-Setups bis hin zu Türkommunikation, Kameraüberwachung und umfassender Haussteuerung. Dabei wird auch deutlich, worauf es sowohl im Neubau als auch bei der Nachrüstung bestehender Systeme ankommt.

Smarte Mediensteuerung per Touch-Panel
… oder per Touch-Panel

Inhaltlich deckt der Workshop ein breites Spektrum ab. Neben den vorgenannten Smart-Home-Funktionalitäten werden auch komfortable Streaming-Lösungen und die Vereinfachung komplexer Heimkino-Steuerungen per „One Click“ vorgeführt.

Bitte anmelden

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung. Diese ist telefonisch oder per E-Mail (siehe unten) möglich. Nähere Informationen finden Sie auf der Event-Seite des HiFi Forum Baiersdorf.

Wann?

Freitag, den 29. Mai 2026, in drei Durchgängen um 16:00 Uhr, 17:30 Uhr und 19:00 Uhr

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf
Breslauer Straße 29
91083 Baiersdorf

Telefon: +49 (0) 9133 606290
E-Mail: verkauf@hififorum.de
Web: https://www.hififorum.de

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