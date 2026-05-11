Smart gesteuert, smart gehört: Workshop „Media Control“ in Baiersdorf

Wenn HiFi, Heimkino und Smart Home nahtlos zusammenarbeiten, wird es faszinierend – genau das will das HiFi Forum Baiersdorf Ende Mai in einem praxisnahen Workshop rund um moderne Mediensteuerung beweisen. Denn smarte Steuerungssysteme sind längst mehr als nur ein Trend: Sie verbinden im Idealfall Unterhaltungselektronik, Haustechnik und Sicherheit zu einem intelligenten Gesamtsystem.

Die zentrale Frage

Im Mittelpunkt der drei (identischen) Workshopeinheiten steht die Frage, wie sich bestehende HiFi- und Heimkinoanlagen sinnvoll erweitern und mit Smart-Home-Funktionen verknüpfen lassen. Fabian Dingfelder, Experte des HiFi Forum Baiersdorf, zeigt dabei anschaulich, wie moderne Lösungen – unter anderem von Control4 – im Alltag funktionieren und welche Möglichkeiten sie bieten.

Ganz praktisch

Statt trockener Theorie setzt die Veranstaltung auf praktische Demonstrationen. Erleben Sie „live und in Farbe“, wie sich unterschiedlichste Anwendungen zentral steuern lassen: von der klassischen Musikwiedergabe über Heimkino-Setups bis hin zu Türkommunikation, Kameraüberwachung und umfassender Haussteuerung. Dabei wird auch deutlich, worauf es sowohl im Neubau als auch bei der Nachrüstung bestehender Systeme ankommt.

Inhaltlich deckt der Workshop ein breites Spektrum ab. Neben den vorgenannten Smart-Home-Funktionalitäten werden auch komfortable Streaming-Lösungen und die Vereinfachung komplexer Heimkino-Steuerungen per „One Click“ vorgeführt.

Bitte anmelden

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung. Diese ist telefonisch oder per E-Mail (siehe unten) möglich. Nähere Informationen finden Sie auf der Event-Seite des HiFi Forum Baiersdorf.

Wann?

Freitag, den 29. Mai 2026, in drei Durchgängen um 16:00 Uhr, 17:30 Uhr und 19:00 Uhr