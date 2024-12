Das Hifi Forum Baiersdorf berichtet in einer aktuellen Pressemitteilung über ein spannendes Projekt mit dem Titel „Wohnoase“. Gemeinsam mit dem Partnerunternehmen „Brett Einrichtung“ wurde eine ganz besondere Heimkinolösung realisiert – und das Projekt ausführlich dokumentiert.

Die Hifi-Forum-Wohnoase: Erwachsener Sound, dezente Optik

Herzstück des Wohnoase-Projekts ist ein 65-Zoll-Flatscreen, der von einer ambitionierten Heimkinoton-Anlage sekundiert wird. Besonderen Wert legte man nicht zuletzt darauf, dass sich die Technik möglichst nahtlos in den Raum integriert – ohne die Raumästhetik mit unnötig sichtbarer Technik zu beeinträchtigen.

Der OLED-Flachbildfernseher von Sony wurde, gemeinsam mit den Frontlautsprechern, in einem Brett-Einrichtung-Wandregal untergebracht. Drei Lautsprecher des amerikanischen Herstellers Triad kommen hier zum Einsatz, je einer für den rechten, linken und Center-Kanal.

Ebenfalls von Triad stammen die Surroundlautsprecher InWall Bronze/4Sat. Diese wurden in einem speziell dafür gefertigten Gehäuse bodenseitig hinter der Couch angebracht. Sie strahlen in Richtung Zimmerdecke. Die standesgemäße Tieftonmassage erfolgt durch zwei Subwoofer von Triad (InWall Bronze/6 Sub), angetrieben über separate Endstufen (RackAmp 700 DS). Auch die Subs sind unsichtbar im Regal untergebracht.

Zu guter Letzt wurden auch in Bad und Küche Deckenlautsprecher von Triad platziert, sie werden vom Sonos AMP angetrieben. Wer sich näher über das Projekt – inklusive Video-Doku – interessiert, der findet alle wichtigen Informationen auf einer Sonderseite (bitte hier entlang). Wir wünschen spannende und lehrreiche Unterhaltung!

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Straße 29

91083 Baiersdorf

Deutschland

Telefon: +49(0)9133-60629-0

E-Mail: verkauf@hififorum.de

Web: https://www.hififorum.de/