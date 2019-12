Beim HiFi Forum Baiersdorf geht das Weihnachtsfest mit Ansage in die Verlängerung: Am Freitag, den 10. und Samstag, den 11. Januar 2020 sind aktuelle Bestandsgeräte sowie Geräte aus der Ausstellung zu Sonderpreisen erhältlich, und zwar im Rahmen der Smart Tage 2020.

An diesen Tagen gibt es zum einen einen Sondernachlass von bis zu 20 Prozent auf Elektronik und Lautsprecher aus der so genannten Smartliste. Diese Liste führt Einzelstücke aus der Ausstellung sowie aus Inzahlungnahmen und ist hier ersichtlich. Zum anderen gibt es an diesen Tagen vor Ort einen Sondernachlass von mitunter sogar bis zu 40 Prozent auf diverse Ausstellungsgeräte.

Auch sonst lohnt ein Besuch im HiFi Forum: Das 160 Quadratmeter große Ladengeschäft in der Nähe von Nürnberg bietet drei separate Hörstudios und ein exklusives Heimkino – hier sind unter wohnraumähnlichen Bedingungen ausgedehnte Hörtests und Vergleiche möglich. Ebenfalls vor Ort gibt es integrierte Gesamtlösungen aus Unterhaltungselektronik und Hausvernetzung, welche in einem Smart-Home-Musterhaus bestaunt und ausprobiert werden können.

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Straße 29

91083 Baiersdorf



Telefon: +49(0)9133-60629-0

E-Mail: verkauf@hififorum.de

Web: https://www.hififorum.de/