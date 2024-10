Wer ein Faible für luxuriöse Hifi-Komponenten und Lautsprecher hat, der sollte sich das zweite Oktoberwochenende dick im Kalender anstreichen: Das Hifi Forum Baiersdorf präsentiert an zwei Tagen sehens- und vor allem hörenswerte Preziosen.

We are the Champions …

Das Veranstaltungswochenende läuft unter dem Arbeitstitel „Champions of Sound“ – und hält vielleicht Freddie Mercury, auf jeden Fall aber nicht weniger als sechs (!) spannende Hifi-Ketten bereit. Es treten an die Hersteller Burmester, MBL, Steinway Lyngdorf, Purist, Technics und Audio Physic.

Die Séparées

Der Vorraum 1 besteht aus einem vollständigen Burmester-Setup, der Vorraum 2 wird komplett von MBL bespielt – und Vorraum 3 von Steinway-Lyngdorf. In allen drei Vorführungen kommen die Top-Komponenten und Lautsprecher der jeweiligen Hersteller Einsatz.

Die drei Hörstudios von Hifi Forum Baiersdorf wiederum warten mit speziell zusammengestellten Komponenten und Lautsprechern unterschiedlicher Hersteller auf. So treffen im Studio 1 Digitalquellen von Purist auf Verstärker von Octave und die Audio Physic Cardeas als Lautsprecher. In Studio 2 gibt’s eine analoge Phono-Kette von Technics an der Audio Physic Avantera – und Studio 3 wird eine Quasi-all-in-one-Lösung beherbergen, bestehend aus dem Burmester-Streamingverstärker 232 sowie dem Lautsprecher B38, ebenfalls von Burmester.

Bitte anmelden!

Ein echtes Gipfeltreffen also – der Besuch dürfte sich lohnen. Achtung: Hifi Forum Baiersdorf bittet um vorherige Anmeldung unter verkauf@hififorum.de oder telefonisch unter 09133 – 60629-0. Pro Hörsession können maximal sechs Personen angemeldet werden.

Wann?

Freitag, 11. Oktober 2024, 13 – 21 Uhr, Vorführzeiten 15, 17 und 19 Uhr

Samstag, 12. Oktober 2024, 10 – 17 Uhr, Vorführzeiten 11, 13 und 15 Uhr

Kontakt

HiFi Forum Baiersdorf

Breslauer Straße 29

91083 Baiersdorf

Deutschland

Telefon: +49(0)9133-60629-0

E-Mail: verkauf@hififorum.de

Web: https://www.hififorum.de/