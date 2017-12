In gut zwei Monaten ist es erstmals soweit: Am 24. & 25. Februar 2018 startet eine neue HiFi-Messe im Südwesten Deutschlands, die Hifi Convention ’18 in Freiburg im Breisgau.

Hinter der Veranstaltung stehen fünf Freiburger HiFi-Händler, die die von ihnen geführten Marken ins Dorint Hotel an den Thermen eingeladen haben. Die Hifi Convention ‘18 soll der Startschuss zur Etablierung einer Veranstaltung analog zu den Norddeutschen HiFi-Tagen in Hamburg oder den Mitteldeutschen HiFi-Tagen in Leipzig geben – und damit die Lücke im Südwesten Deutschlands schließen.

Auf der Hifi Convention ‘18 erwartet den Audio-Fan ein umfangreiches Portfolio an Lautsprechern, Verstärkern, Plattenspielern, Streaminggeräten etc. Über 60 Marken werden zu sehen und zu hören sein – von A wie Aedle über M wie McIntosch & Meridian bis Y wie Yter.

Wo?

Dorint Resorts Freiburg

An den Heilquellen 8 | 79111 Freiburg im Breisgau

Wann?

Samstag, 24.02.2018, 10 Uhr bis 18 Uhr

Sonntag, 25.02.2018, 10 Uhr bis 16 Uhr

Eintritt:

Tageskarte: 5 Euro



Kontakt

Hifi Convention (Seiler + Kunz)

Weißerlenstraße 3

79108 Freiburg



Telefon: +49(0)761 - 15230-26

E-Mail: laura@hificonvention.de

Web: www.hificonvention.de