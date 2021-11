Der norwegische Hersteller Hegel mit Sitz in Oslo wird in Deutschland und Österreich von GP Acoustics als Vertrieb unterstützt. Nun teilt GP Acoustics mit, dass es für Hegel und die Produkte des Herstellers (endlich) eine deutschsprachige Website gibt.

Hegel: Unternehmen und Produkte

Im Jahr 1988 schreibt der Hegel-Gründer Bent Holter seine Diplomarbeit über harmonische Verzerrungen bei Transistoren. Ihm will es einfach nicht in den Kopf, dass in Verstärkerschaltungen Artefakte hinzugefügt werden, die das hineingegebene Signal verändern. Parallel dazu spielt Holter in einer Rock-Metal-Band namens „The Hegel Band“ – und beginnt, die Verstärker für seine Musiker selbst zu entwickeln. Soviel zur Historie.

Heute hat Holter sein Hobby höchst erfolgreich zum Beruf gemacht, das Unternehmen Hegel wartet mit einer breiten Produktpalette aus Verstärkern auf: Nebst einer Phonovorstufe gibt es mehrere Hochpegelvorstufen, Endstufen, Vollverstärker und auch Rack-Mount-Geräte für den professionellen Einsatz.

Und da nicht nur die Komponenten, sondern auch die – teils von Hegel selbst entwickelten – Technologien für spannenden Lesestoff bürgen, ist die gesamte Website von Hegel nun auf Deutsch lesbar.

Ebenfalls ein Lesevergnügen – in eigener Sache – sind natürlich auch unsere Hegel-Tests. Wir hatten bereits die Vor-End-Kombi P30/H30 sowie die Verstärker H90, H120, H160, H190 zu Gast – und zwei davon konnten sogar unseren Award einheimsen.

Kontakt

GP Acoustics GmbH

Kruppstraße 82 - 100

45145 Essen



Telefon: +49(0)201-17039-0

E-Mail: hegel@gpaeu.com

Web: https://www.hegel.com/de