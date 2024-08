Der norwegische Audioelektronikspezialist Hegel stellt einen Nachfolger für den erfolgreich eingeführten und beliebten Vollverstärker H390 vor. Der neue Streamingverstärker hört auf den Namen Hegel H400 und soll unter anderem technische Ingredienzien des Referenzverstärkers H600 in sich tragen – wie etwa den gleichen DAC.

Hegel H400 – die grundlegenden Verstärkungsdaten

Der neue Hegel H400 schiebt an acht Ohm pro Kanal 250 Watt Leistung in die Schwingspulen; die laststabile Verstärkerschaltung (bis 2 Ohm) kommt im vollsymmetrischen Dual-Mono-Design und arbeitet im Class-AB-Modus. Wie sein Vorgänger bietet auch der H400 einen hohen Dämpfungsfaktor von 4000 bzw. eine entsprechend niedrige Ausgangsimpedanz, was eine hohe Kontrolle über den angeschlossenen Lautsprecher verspricht.

Praxis

Vom Topmodell des Hauses H600 wurde nicht nur das Dual-Mono-Design übernommen, sondern auch die bewährte Streamingplattform und der highendige D/A-Wandler. Die Hegel-Amps unterstützen unter anderem Apple AirPlay2, Spotify Connect, Tidal sowie UPnP. Erstmals ist das Ganze nun auch über eine hauseigene App („Hegel Control App“) steuerbar. Der Hegel H400 unterstützt überdies Multiroom-Audioanwendungen über GoogleCast, AirlPlay und Roon.

Bemerkenswert ist die Konnektivität: Der Amp kommt mit drei analogen Hochpegeleingängen, von denen einer symmetrisch (XLR) ausgeführt ist, und sechs Digitaleingängen (BNC, RCA, USB und 3 x optisch). Außerdem bietet der Verstärker je einen fixen und lautstärkegeregelten Analogausgang (Cinch) sowie ein Digital Out (BNC).

Nachhaltigkeit ist Teil des Konzepts

Bei Hegel ist man stolz darauf, dass die hochwertigen Materialien und der Qualitätsanspruch in der Fertigung für lange Lebensdauer bürgen sollen, außerdem sei die zugrundliegende SoundEngine2-Technologie des H400 energieeffizient, was durch eine automatische Standby-Funktion noch weiter befördert werde.

Preis & Verfügbarkeit

Der 20 Kilogramm schwere und 15 cm x 43 cm x 44 cm (HxBxT) messende Streamingverstärker Hegel H400 soll ab September erhältlich werden, sein Preis beträgt 6.995 Euro.

Kontakt

GP Acoustics GmbH

Kruppstraße 82 - 100

45145 Essen



Telefon: +49(0)201-17039-0

E-Mail: hegel@gpaeu.com

Web: https://www.hegel.com/de