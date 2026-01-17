Neuigkeiten aus der Puszta: Mit einer frischen Palette an Verstärkern aktualisiert der Hersteller Heed Audio sein Portfolio grundlegend. Die vier neuen Vollverstärkermodelle sollen den nächsten Entwicklungsschritt der Ungarn markieren – mit klarem Fokus auf musikalische Kohärenz und langlebige Konstruktion, heißt es in der Pressemitteilung zum Launch.

Heed Audio Obelisk Integrated und Super Integrated

Im Zentrum der Neuheiten stehen die beiden Obelisk-Varianten (oben im Bild zu sehen). Der Heed Audio Obelisk Integrated und der leistungsstärkere Super Integrated erscheinen erstmals im neuen 43-Zentimeter-Gehäuseformat und integrieren sich damit problemlos in klassische wie moderne HiFi-Racks. (Übrigens: Bereits vor mehr als 15 Jahren hatten wir den Ur-Obelisk im Test). Beide Amps bieten fünf Analogeingänge, davon einmal Phono MM/MC, und vier digitale.

Klanglich, so Heed Audio, seien beide Verstärker der Heed-typischen Abstimmung verpflichtet: Natürliche Klangfarben, ein „präziser, rhythmischer Fluss und eine in sich geschlossene, involvierende Wiedergabe“ sollen das Klangbild auszeichnen. Der Heed Super Integrated biete darüber hinaus mehr Leistung und Kontrolle, so der Vertrieb.

Heed Audio Elixir und Asterisk

Mit der Elixir-Version 2026 erhält auch das Heed-Einstiegsmodell eine umfassende Überarbeitung – er kommt mit drei Hochpegeleingängen und einem Phono-MM-Eingang.

Ganz neu im Programm ist der Heed Audio Asterisk, ein kompakter und bewusst puristisch gehaltener Integrierter, der sich ausschließlich auf Hochpegelquellen versteht. Er richtet sich an Anwender, die eine reduzierte Lösung suchen, dabei aber nicht auf die charakteristische Musikalität der Marke verzichten möchten.

Verfügbarkeit und Preise

Alle vier neuen Heed-Audio-Verstärker entstehen laut Vertrieb in Handarbeit und setzen auf langlebige Konstruktion sowie klar strukturierte, analoge Schaltungskonzepte. Die Vollverstärker sind ab sofort bei ausgewählten Fachhändlern in Deutschland und Österreich vorführbereit – preislich sieht es dabei wie folgt aus:

Heed Audio Obelisk Super Integrated: 3.500 Euro

Heed Audio Obelisk Integrated: 2.500 Euro

Heed Audio Elixir 2026: 1.800 Euro

Heed Audio Asterisk: 1.300 Euro

Kontakt

Heed Audio Deutschland

Hardenberger Straße 71

42549 Velbert



Telefon: +49(0)2051-4177600

E-Mail: info@heedaudio.de

Web: https://heedaudio.com/