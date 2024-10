HEDD Audio ist in Künstler- und Tonstudiokreisen beliebt und bekannt, bekannte Musiker wie Nils Frahm, Tchad Blake (Arctic Monkeys) und Heba Kadry (Björk) schwören auf die Kopfhörer des deutschen Unternehmens. Nun gibt es ein neues Modell, das sich auch an Heimanwender richtet.

HEDDphone TWO GT: Air Motion Transformer für wärmeren Klang

Der neue TWO GT ist eine spezielle Heimanwender-Variante des TWO, der überwiegend im professionellen Bereich eingesetzt wird. Der GT unterscheide sich gegenüber letzterem, so HEDD Audio, zum einen durch einen gesteigerten Tragekomfort und zum anderen durch eine wärmere, basskräftigere und weniger analytische Klangabstimmung. Die Nennimpedanz ist bei beiden Kopfhörern identisch und wird mit für Studiokopfhörern, die ja nicht auf den Mobilbetrieb ausgerichtet sind, vergleichsweise niedrigen 41 Ohm angegeben.

Zentrales Element des HEDDphone TWO GT ist ein Air Motion Transformer mit mehrschichtiger Kapton-Membran, der laut HEDD Audio ein Spektrum von 10 Hertz bis 40 Kilohertz abbilde (der Dezibel-Korridor wird dabei nicht genannt) und sich durch ebenso klare wie mitreißende Wiedergabe auszeichne. Außerdem rühmt HEDD Audio die breite und tiefe Klangbühne des Kopfhörers.

Komfort und Zubehör

Für hohen Tragekomfort sollen leichte Magnesium-Bauteile und ein Kopfbügel aus Carbonfaser bürgen, der Anpressdruck ist individuell einstellbar. Insgesamt kommt der Kopfhörer auf ein Gewicht von immerhin 550 Gramm. Im Lieferumfang enthalten sind eine Transporttasche, zwei Paar Ohrpolster – aus weichem Velours und anschmiegsamem Echtleder – sowie zwei 160 Zentimeter lange Verbindungskabel (6,35-mm-Klinke, 4,4-mm-Pentaconn) inklusive Adapter auf 3,5-mm-Klinke sowie 4-Pin-XLR. Wer mag, kann gegen den nicht geringen Aufpreis von 599 Euro Aufpreis ein spezielles OFC-Kabel ordern, das den Klang nochmal auf ein höheres Niveau heben soll.

Garantie und Preis

Übrigens: Wer seinen HEDDphone TWO GT registriert, bekommt für den in Deutschland hergestellten Kopfhörer eine Garantieverlängerung auf entspannte fünf Jahre. Der neue HEDDphone TWO GT soll hierzulande ab November verfügbar sein – der Preis beträgt 2.199 Euro.

Kontakt

HEDD Audio GmbH

Salzufer 13/14

10587 Berlin

Deutschland

Telefon: +49(0)30-72013470

E-Mail: info@hedd.audio

Web: https://hedd.audio/