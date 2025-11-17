Auf zu neuen Technologien: Mit dem Heddphone D1 will Hedd Audio aus Berlin das Konzept des dynamischen Kopfhörers auf ein neues Niveau heben – und bringt dafür ein Material ins Spiel, das sonst auch in Hochleistungsbereichen wie der Formel 1 oder der Raumfahrt zum Einsatz kommt. Die neu entwickelten Thin-Ply-Carbon-Membranen (Thin-Ply-Carbon-Diaphragm – TPCD) basieren auf einem ultraleichten Kohlefasergewebe, das bisher unter anderem schon im NASA-Helikopter „Ingenuity“ über die Marsoberfläche geflogen sei – und nun in einem Kopfhörer für audiophile Anwendungen seine klanglichen Vorzüge entfalten darf.

Made in Germany

Mit seinem ersten vollständig dynamischen Over-Ear-Kopfhörer will Hedd Audio die jahrzehntelange Expertise des Firmengründers Klaus Heinz in der Lautsprecherentwicklung mit zukunftsweisender Werkstofftechnik verbinden. Trotz des vergleichsweise günstigen Preises werde der Heddphone D1, so heißt es, vollständig in Deutschland entwickelt und dort auch in Handarbeit gefertigt. Die TPCD-Membran selbst stamme vom schwedischen Hersteller Composite Sound. Alle Komponenten des Heddphone D1 sind übrigens wartungsfreundlich und austauschbar – und noch dazu gibt es von Hedd eine Garantie von fünf Jahren.

Kontrollieren statt dämpfen

Vom Prinzip her handelt es sich um einen offenen Over-Ear-Kopfhörer. Technisches Herzstück ist die ultraleichte, hochpräzise TPCD-Membran, die – anders als herkömmliche dynamische Treiber – Resonanzen nicht durch Dämpfung im Zaum halte, sondern von Grund auf strukturell kontrollieren soll. Das Ergebnis, so die Berliner, löse ein typisches Zieldilemma aus Leichtigkeit und Stabilität und ermögliche nicht zuletzt einen besonders präzisen Klang bei gleichzeitig hoher Bandbreite.

Leichte Verstärkerkost

Mit einer Impedanz von 32 Ohm und einem Schalldruckpegel von 100 dB bei 1 Milliwatt dürfte sich der Hedd Audio Heddphone D1 flexibel an verschiedensten Zuspielern betreiben lassen, entfalte laut Hersteller aber sein volles Potenzial an hochwertigen Kopfhörerverstärkern. Die neue Treiberarchitektur soll dabei für ein Hörerlebnis bürgen, das Studioauflösung mit der Intimität eines High-End-Kopfhörers verbinde.

Preis und Verfügbarkeit

Der Over-Ear-Kopfhörer Hedd Audio Heddphone D1 ist ab sofort verfügbar. Und das zu einem augenscheinlich überraschend günstigen Kurs von 699 Euro.

