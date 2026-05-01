Von Acapella bis Wilson Benesch: "Audio & Video Days" beim HECStore

Wer bei dem Thema „High End“ einen gewissen Phantomschmerz verspürt (die Messe findet dieses Jahr bekanntlich erstmals in Wien statt) – dem kann geholfen werden: Der Fachhändler HECStore springt ein und holt ein bisschen High-End-Flair zurück in die Münchner Region.

Neuer Realismus?

Auf rund 1.800 Quadratmetern verteilen sich insgesamt 19 Vorführräume, die bewusst wohnlich gestaltet sind. Statt klassischer Messeatmosphäre stehe hier das realistische Hörerlebnis im Mittelpunkt, verspricht die Pressemitteilung: Anlagen werden in alltagsnahen Umgebungen präsentiert, mit Möbeln, Tageslicht und klar strukturierten Setups. Ziel sei es, Technik nicht isoliert, sondern so zu zeigen, wie sie später tatsächlich im eigenen Zuhause funktionieren kann.

Stereo – und mehr …

Auf den „Audio & Video Days“ vom HECStore geht es nicht nur um hochwertiges Stereo. Parallel zu klassischen Zweikanal-Setups stehen auch Heimkino-Installationen, Surround-Systeme und TV-Integrationen im Fokus. Damit richte sich die Veranstaltung gleichermaßen an HiFi-Enthusiasten wie an Film- und Serienfans, die ihr Setup erweitern oder neu denken möchten, so die Organisatoren.

Von A bis W …

Spannend ist freilich auch die Liste der vertretenen Marken. Vor Ort sind mehr als 50 Marken und Hersteller von A bis Z. Okay, fast: von Acapella bis Wilson Benesch. Darunter etwa auch Bowers & Wilkins, DALI, Dynaudio, KEF, T+A oder Backes & Müller, Kii Audio, Kharma, Marantz, NAD, Waterfall Audio und viele weitere.

Neben klassischen Vorführungen setzt der HECStore auf direkten Austausch: Viele Hersteller sind mit eigenen Produktspezialisten und Entwicklern vor Ort, die Einblicke in Technik, Entwicklung und Anwendung geben. Ergänzt wird das Programm durch Vorträge, Demonstrationen und eine Kopfhörer-Lounge mit Modellen verschiedener Hersteller für individuelle Hörvergleiche.

Und sonst so?

Auch abseits der Vorführräume ist auf den „Audio & Video Days“ für Atmosphäre gesorgt: Im Außenbereich lädt die Umgebung Oberbayerns zum Entspannen ein, während eine Open-Air-Grillstation und weitere Angebote das Event nebenbei auch zum entspannten Treff für Musik- und Technikbegeisterte machen sollen.

Wann?

14. – 16. Mai 2026, jeweils 10 – 19 Uhr