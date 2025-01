Der Traditionshersteller Heco hat schon vor einiger Zeit seine „Direkt“-Lautsprecherserie aufgelegt – sie orientiert sich stilistisch an den 1970er Jahren mit markanter Front und ungewöhnlichen Proportionen. Nun gibt es eine Neuauflage als „75th Anniversary Edition“. Die Optik hat sich leicht verändert: Das Originalmodell gab es in mattem Weiß oder Schwarz – diese Farben sind nach wie vor aktuell, aber die neue Inkarnation der Direkt Premium kommt mit einer zusätzlichen Nussbaum-Einlage in der Mitte, die den Retro-Touch noch unterstreicht.

Heco Direkt Premium 75th Anniversary Edition: Zwei Wege führen zum Ziel

Ursprünglich erblickte Hecos „Direkt“-Serie im Jahr 2016 das Licht der Welt – und sie gefiel unserem Redakteur Tobias Zoporowski so gut, dass sie einen fairaudio’s-favourite-Award verliehen bekam (ausführlicher Testbericht).

Anlässlich des 75-jährigen Heco-Jubiläums hat das in Pulheim angesiedelte Unternehmen nun eine Sonderedition entwickelt. Das technische Grundkonzept ist geblieben: Die Heco Direkt Premium 75th Anniversary Edition ist – wie ihre Vorgängerin – eine klassische Zweiwege-Box mit Bassreflexsystem. Den Tiefmitteltonbereich bestellt ein 27,5-cm-Treiber mit Kraftpapiermembran und für den Hochton zeichnet eine 28-mm-Seidenverbundkalotte verantwortlich, die eine Art Hornvorsatz anheimgestellt bekommt, bei Heco „Fluktus Wave Control“ genannt. Dadurch soll sich eine besonders fesselnde Klangbühne ergeben.

Gehäuse, Weiche, Wirkungsgrad

Die knapp 26 Kilogramm schweren Lautsprecher – das MDF-Gehäuse besitzt ein Volumen von 78 Liter – ruhen stabil auf drei Metallfüßen, und zwar um 6 Grad nach hinten geneigt, um eine optimale Schallausbreitung zu ermöglichen. Die Frequenzweiche arbeitet getreu dem Motto „klein, aber fein“ und verleiht dem Heco-Lautsprecher eine hohe Empfindlichkeit: 94 dB/W/m – das ist ein Wert, der Röhrenfreunde erfreuen dürfte, ebenso wie die hochwertige Innenverkabelung mit OFC-Leitern.

Verfügbarkeit und Preis

Erhältlich sind die Heco Direkt Premium 75th Anniversary ab sofort – zum gleichen Paarpreis wie vor neun Jahren, nämlich für 2.998 Euro.

Kontakt

Magnat Audio-Produkte GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

50259 Pulheim



Telefon: +49(0)2234-807 0

E-Mail: info@voxxintl.de

Web: https://www.heco-audio.de/