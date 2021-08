Der in Pulheim ansässige Lautsprecherspezialist Heco hat seinem Erfolgsmodell Aurora 700 eine Frischzellenkur spendiert, und zwar eine optische: Der bodenständig gepreiste Standlautsprecher wird in Bälde in vier verschiedenen frischen Farbtönen erhältlich sein – die Schallwand erstrahlt dann in Cranberry Red, Sunrise Orange, Speed Green oder kommt etwas dezenter in Cool Grey.

Heco Aurora 700 Colors Lautsprecher: Technik

Es handelt sich bei der Heco Aurora 700 Colors um einen Dreiwege-Bassreflexlautsprecher mit zwei 170-mm-Tieftönern für den Frequenzbereich bis 290 Hertz, einem ebenso großen Mitteltonlautsprecher, der bis 3300 Hertz hinaufspielt, und einer 28-mm-Hochtonkalotte, die laut Heco für Töne bis etwa 42 kHz gut sei. Der Wirkungsgrad sei mit 92 dB/W/m eher überdurchschnittlich, sodass wohl auch der Einsatz eines Röhrenverstärkers möglich erscheint.

Das Gehäuse mit seinen zwei nach hinten strahlenden, strömungsoptimierten Bassreflexrohren wurde im Inneren mehrfach verstrebt. Trotz des günstigen Preises hat Heco dem Lautsprecher stabile Sockeltraversen mit höhenverstellbaren Alu-Kegel-Spikes spendiert. Seitlich und rückseitig kommt die Heco Aurora 700 Colors in der Farbe Anthrazit, die Schallwand indes ist ab September 2021 in den vier obengenannten Farbvarianten erhältlich.

Preis Heco Aurora 700 Colors Edition: 998 Euro

Kontakt

Magnat Audio-Produkte GmbH

Lise-Meitner-Straße 9

50259 Pulheim



Telefon: +49(0)2234-807 0

E-Mail: info@voxxintl.de

Web: https://www.heco-audio.de/