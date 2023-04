Headphone Camp: Kopfhörer, Kii & andere Leckerlis | News fairaudio

Fans des gepflegten Kopfhörerklangs, bitte mal ganz kurz ein Ohr freimachen: Der Heidelberger Kopfhörerspezialist Headphone.Shop lädt am 21. und 22. April zu einer neuen Auflage des Headphone Camps ein.

Veranstaltungsprogramm mit Special Guest

Geboten werde eine illustre Auswahl der aktuell besten Over- und In-Ear-Kopfhörer, verspricht Organisator Thomas Halbgewachs, die natürlich nach Lust und Laune angetestet werden darf. Flankierend dazu wird ein Rundgang durch das neue Kopfhörer-Museum angeboten – Klassiker wie der Sennheiser Orpheus von 1991 oder ein Jecklin von 1972 erfahren in diesem Rahmen ebenfalls eine Vorführung.

Zudem stehen bei diesem Headphone Camp auch Lautsprecher auf dem Programm: Der CEO von Kii Audio, Chris Reichardt, bringt die Kii Three samt BXT-Modulen (siehe Test Kii Three und Test Kii Three BXT) an den Start und verrät spannende technische Details und Hintergründe.

Locker & lecker – der Abendausklang

Ab 19 Uhr wird auf dem Headphone Camp gegen einen Unkostenbeitrag zum ebenso lockeren wie leckeren Meet & Greet geladen: Hier kann man mit Gleichgesinnten und den Gastgebern wahlweise fachsimpeln oder, so die Pressemitteilung, „den gänzlich sinnfreien Dialog genießen“. So oder so gibt‘s kleine Leckerlies wie etwa argentinische Rib Eyes sowie einige „herausragende Weine“ und Craft Beer – akustisch begleitet von einer 1947er-Wurlitzer.

Um Anmeldung wird gebeten:

https://headphone.shop/de/headphone-camp-x-kii-day-am-21-22-april-2023/

Wann?

21. April, ab 14 Uhr

22. April, ab 11 Uhr

Kontakt

headphone.shop

Langer Anger 201

69115 Heidelberg

Deutschland

Telefon: +49(0)6221-889211

E-Mail: info@headphonecompany.com

Web: https://headphone.shop/de/