Unter dem Motto „Themen // Experten // Wissen“ öffnet das Fairland Studio am letzten Samstag im November seine Türen zur diesjährigen Hausmesse. Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreicher Tag rund um hochwertige Audiotechnik, moderne Akustiklösungen und den fachlichen Austausch mit Experten dreier Hersteller.

Raumpflege …

Im Zentrum der Veranstaltung stehen nicht zuletzt praxisnahe Vorführungen und Diskussionen zu aktuellen Fragestellungen aus dem Bereich Raumakustik – sowohl für klassische Stereoanlagen als auch für anspruchsvolle Heimkino-Setups. Dabei wird besonders die Herausforderung beleuchtet, wie sich akustisch hochwertige Lösungen harmonisch in private Wohnräume integrieren lassen.

Konkret

Zu den konkreten Themen gehören unter anderem: Akustik in Wohnraumbedingungen mit Lösungen von mbakustik, SPL-Komponenten im Zusammenspiel mit Lautsprechern von GGNTKT – sowie generelle Infos und Tipps zur optimalen Raumakustik für anspruchsvolles Hören.

Das Experten-Trio

Drei ausgewiesene Fachleute sind als Gäste vor Ort: Markus Bertram von mbakustik, André Inderfurth von SPL electronics und Roland Schäfer von GGNTKT bringen ihre jeweilige Expertise ein und stehen für Fragen und Austausch zur Verfügung.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung wird jedoch unter diesem Link erbeten.

Lesen Sie hier auch unseren aktuellen Testbericht zur GGNTKT Model M1.

Wann?

29. November 2025, 10 – 18 Uhr

Wo?

Fairland Studio

Sontener Berg 9 | 44892 Bochum

Kontakt

Roland Schäfer Elektroakustik und Audiotechnik

Luise-Albertz-Straße 2

53340 Meckenheim

Deutschland

Telefon: +49(0)22 25-99 89 689

E-Mail: info@ggntkt.de

Web: https://ggntkt.de/