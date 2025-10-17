Hausmesse ABACon 2025 von Abacus electronics

Es ist mal wieder soweit: Die Hausmesse mit den vermeintlich weltbesten Matjes-Brötchen und diesen wohl nur kaum in etwas nachstehender Audiotechnik findet am am 24. und 25. Oktober 2025 im nordniedersächsischen Nordenham statt. Abacus electronics lädt zur traditionellen Hausmesse ABACon ein. Besucher und Besucherinnen erwartet an beiden Tagen ein ebenso informatives wie unterhaltsames Programm mit Produktneuheiten, Technikvorführungen, Live-Musik samt kulinarischer Begleitung.

ABACon 2025: Programm und Highlights

Im Mittelpunkt stehen aktuelle und kommende Entwicklungen aus dem Hause Abacus – von HiFi- und Studioanwendungen bis hin zu PA-Systemen. Gezeigt und vorgeführt werden zahlreiche Neuheiten oder überarbeitete „alte Bekannte“:

Der audiophile Speiseplan

Oscara 212 MK2 – die überarbeitete Version des Drei-Wege-Flaggschiffs mit neuen Tieftönern. Lesen Sie hier unseren Testbericht zum Urmodell 212.

Mirra 14, ein Studiomonitor mit aktualisierter Mitteltonabstimmung – auch die Mirra 14 hatten wir bereits im ausführlichen Test.

der Mittelfeld-Monitor Pivota 42 in der finalen Serienabstimmung – zu hören im Abacus-Studio und im HiFi-Vorführbereich, auf Wunsch mit Raumkorrektur

Mirra 10 – ein neuer kompakter 2-Wege-Studiomonitor

die Public-Serie in Aktion, inklusive Public Sub 118 und Public 12-1, die auch das Konzert am Samstag beschallen

erste Prototypen eines 12-Zoll-Koaxial-Bühnenmonitors – eine Neuentwicklung, die sicherlich spannend ist.

Vom Tonstudio auf den Basar …

An beiden Tagen stehen die verschiedenen Abacus-Systeme im jeweiligen Studio-, HiFi- und PA-Bereich des Betriebsgeländes zur Vorführung bereit. Auch das firmeneigene Demo-Tonstudio ist Teil des Programms.

Ergänzend gibt es einen kleinen Basar mit gebrauchten Geräten, Rückläufern und Restposten – hier lässt sich vielleicht das eine oder andere Schnäppchen realisieren.

Life is live – Jazz mit Fender Rhodes und Gesang

Ein besonderer Höhepunkt ist das Live-Konzert am Samstagmittag (12:30 Uhr) mit dem Duo Britta & Joe Dinkelbach. Pianist Joe Dinkelbach zählt zu den bekannten Jazz-Größen des Landes – und auch für die ABACon ist er kein Unbekannter. In diesem Jahr bringt er sein frisch restauriertes Fender-Rhodes mit und wird von seiner Frau Britta Dinkelbach begleitet, deren Stimme mit souligem Swing und musikalischer Vielseitigkeit überzeugt.

Lecker aufgetischt

Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt: Neben den inzwischen legendären Matjesbrötchen und den hausgemachten ABACookies gibt es am Freitagabend und Samstagmittag Pizza-Buffets, die zum gemeinsamen Verweilen einladen.

Anmeldung & Informationen

Die Teilnahme an der Abacus ABACon ist kostenlos, eine vorherige Anmeldung wird jedoch dringend erbeten. Wer übernachten möchte, findet in der Nähe geeignete Unterkünfte, etwa im Hotel Butjadinger Tor, Hotel Lohmann oder im Hotel am Markt in der Innenstadt.

Veranstaltungsort & Anreise

Die ABACon findet auf dem Abacus-Firmengelände statt – siehe Adresse unten. Parkplätze sind begrenzt vorhanden, zusätzliche Stellplätze gibt es in der näheren Umgebung. Das Abenteuer, sich der Bahn anzuvertrauen, ist ebenfalls möglich – der Bahnhof Nordenham liegt nur rund 400 Meter entfernt.

Weitere Programmdetails sollen in den nächsten Tagen folgen – halten Sie am besten die spezielle Informationsseite auf der Abacus-Website im Blick, auf der Sie auch das Anmeldeformular finden.

Wann?

Freitag, 24.10.2025, 12 – 20 Uhr

Samstag, 25.10.2025, 9 – 20 Uhr

Wo?

Abacus Electronics

Bahnhofstr. 39a | 26954 Nordenham

Kontakt

Abacus Electronics

Bahnhofstraße 39a

26954 Nordenham



Telefon: +49(0)4731-5088

E-Mail: info@abacus-electronics.de

Web: https://www.abacus-electronics.de/