WLAN ist Ihnen lieber als Bluetooth, wenn’s um Streaming geht? Dann kann Harman Kardon Ihnen helfen, denn mit den Wi-Fi-Versionen der SoundSticks und des Aura Studio überführt der Traditionshersteller zwei bereits erfolgreich lancierte Lautsprecherkonzepte nun in die Welt des hochauflösenden Streamings. Neben erweiterten Netzwerkfunktionen rücken dabei vor allem Plattformoffenheit und die Integration in vernetzte Wohnumgebungen in den Fokus. Was bleibt, ist das ungewöhnliche Design, das beide Lautsprecher bekannt gemacht hat.

Konnektivität und Standards

Die neuen Harman Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi (siehe Bild oben) und Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi markieren eine funktionale Weiterentwicklung der bisherigen Bluetooth-Modelle. Durch die Anbindung ans heimische WLAN-Netzwerk ermöglichen sie Musikstreaming in höherer Auflösung und arbeiten unabhängig vom Smartphone als Zuspieler.

Mit Unterstützung gängiger Streaming-Standards wie Tidal, Qobuz und Spotify Connect, Apple AirPlay und Google Chromecast lassen sich beide Streaming-Lautsprecher flexibel in unterschiedliche Ökosysteme einbinden. Auch Multiroom-Wiedergabe und Lautsprecher-Gruppierungen sind möglich, ebenso die Integration in bestehende Smart-Home-Strukturen. Firmware-Updates erfolgen drahtlos, sodass neue Funktionen schnell eingebunden sind, und die Roon-ready-Zertifizierung erfreut Nutzer dieser avancierten Musikverwaltungssoftware.

Ikonisches Design

Gestalterisch bleiben die Wi-Fi-Modelle nah an ihren Vorgängern. Der Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi setzt weiterhin auf die charakteristische transparente Kuppel, kombiniert mit dunklerem Stoffbezug und zurückhaltenden Metallakzenten. Die integrierte Beleuchtung reagiert auf das Musiksignal und bringt ein bisschen Atmosphäre in den Hörraum. Die Harman Kardon SoundSticks 5 Wi-Fi wiederum behalten ihre ikonische, transparente Formsprache bei und ergänzen sie um dezente Detailanpassungen, die den skulpturalen Charakter unterstreichen.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Streaminglautsprecher – Harman Kardon Aura Studio 5 Wi-Fi und die SoundSticks 5 Wi-Fi – sollen ab März 2026 erhältlich sein, und das zum Preis von 379,99 Euro.

Kontakt

Harman Deutschland GmbH

Parkring 3

85748 Garching

Deutschland

Telefon: +49(0)724 871 11 32

Web: https://www.harmankardon.de