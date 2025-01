Anlässlich der Consumer Electronic Show CES 2025 in Las Vegas kündigt Harman International mehrere neue Produkte der Marken JBL und Harman Kardon an. Es handelt sich um einen Radiowecker, Over-Ear-Kopfhörer, einen neuen Heimlautsprecher sowie eine Soundbar-Serie. Der Reihe nach:

Harman Kardon Enchant: Soundbar-Serie mit vier Mitspielern

Da wäre zunächst die Enchant-Serie mit den Soundbars Enchant 1100 und Enchant 900. Der Enchant 1100 ist mit elf Treibern – inklusive zwei nach oben gerichteten Lautsprechern – ausgestattet. Die etwas kleinere Variante Enchant 900 bietet immerhin noch neun Treiber.

Ebenfalls zur Serie gehört der Enchant Speaker, der entweder Standalone, als Stereo-Setup oder zur Ergänzung der Soundbars eingesetzt werden kann. Und für den ordentlichen Wumms im Bass gibt es auch noch einen aktiven Subwoofer. Die Enchant-Serie unterstützt MultiBeam und Dolby Atmos, der Enchant 1100 zusätzlich DTS:X. Gesteuert werden alle Mitspieler der Serie durch die Harman Kardon One App.

Harman Kardon Onyx Studio 9: zeitloses Design mit neuen Funktionen

Der neue Harman Kardon Onyx Studio 9 ist die aktuelle Inkarnation des beliebten tragbaren Bluetooth-Lautsprechers im schlanken und runden Design. Gegenüber dem Vorgängermodell soll der Onyx Studio 9 mit einer speziellen Sound-Field-Technologie aufwarten, die einen besonders lebendigen und natürlichen Klang zeitige. Ausgestattet ist der Onyx Studio 9 zudem mit einem dedizierten Center-Kanal und zwei speziell entwickelten

Hochtönern. Der Bluetooth-Lautsprecher lässt sich dank des Auracast-Protokolls mit einem weiteren Exemplar zu einem Stereo-Setup koppeln oder mit anderen Auracast-fähigen Harman-Kardon-Modellen verbinden.

JBL Tour ONE M3: Leistungsstarker Kopfhörer im Over-Ear-Format

Der JBL Tour ONE M3 sei – so heißt es in der Pressemitteilung – der bisher fortschrittlichste Over-Ear-Kopfhörer des Unternehmens. Vor allem die Konnektivität soll beispiellos sein, überdies mache der JBL SMART Tx-Audiosender den JBL Tour ONE M3 vollkommen unabhängig von Geräten, Quellen und Inhalten. Ein ambitioniertes adaptives Noise-Cancelling sowie der neue „JBL Smart Audio Transmitter“, Hi-Res-Bluetooth und die weiterentwickelte „True Adaptive Noise Cancelling 2.0“-Technologie zählen zu den weiteren Features.

JBL Horizon 3: Mit beruhigenden Klängen in den Tag starten

Zu guter Letzt noch der JBL Horizon 3: Dieser Radiowecker kommt mit schlankem Design und samt mattiertem Display – und bietet unter anderem eine intuitive Umgebungsbeleuchtung. In Verbindung mit Naturklängen wie Meeresrauschen soll der Horizon 3 ein besonders sanftes Aufwachen und Einschlafen ermöglichen. Möglich ist die Programmierung von zwei Alarmen direkt am Gerät oder mehreren Alarmen via JBL One App.

Die Geräte sind aktuell noch nicht im Handel erhältlich, werden voraussichtlich jedoch je nach Modell zwischen Februar und Mai dieses Jahres verfügbar.

Preise:

• Harman Kardon Enchant 900: 499,99 Euro

• Harman Kardon Enchant 1100: 899,99 Euro

• Harman Kardon Enchant Speaker: 229,99 Euro

• Harman Kardon Enchant Sub: 399,99 Euro

• Harman Kardon Onyx Studio 9: 249,99 Euro

• JBL Tour ONE M3: 399,99 Euro

• JBL Horizon 3: 139,99 Euro

