Von Input Audio zu DREI H: Harbeth legt Vertrieb in neue Hände

Das muss man erst mal schaffen: Mehr als 20 Jahre lang hat Bernd Hömke von Input Audio die Marke Harbeth in Deutschland und Österreich aufgebaut und betreut. Nun möchte Bernd Hömke verständlicherweise langsam ein wenig kürzer treten – und gibt daher den Staffelstab weiter an den renommierten DREI-H-Vertrieb.

Die Legende lebt

Harbeth muss man als Marke wohl nicht erklären – es handelt sich um einen legendären Hersteller, der vor fast 50 Jahren vom ehemaligen BBC-Ingenieur Dudley HARwood und seiner Frau BETH gegründet wurde, so entstand der griffige Markenname.

Fans verbinden mit Harbeth natürlichen Klang inklusive faszinierender Stimmwiedergabe, ebenso eine hohe Fertigungsqualität und Langlebigkeit. Dank der stets professionellen und zuverlässigen Zusammenarbeit mit Input Audio durften wir die Marke Harbeth mit zahlreichen Testberichten begleiten – hier geht es zur Übersicht aller fairaudio-Tests von Harbeth.

Teamplay

Damit der Übergang zum Team von DREI H reibungslos klappt, wird Bernd Hömke das DREI H Team im ersten Jahr zusätzlich bei Händlerevents und Trainings unterstützen. Auf der High End in Wien können Fachbesucher den Input-Audio-Chef und die Kollegen von DREI H erstmals gemeinsam antreffen, und zwar am Stand 0.50 in der Ebene 0.

Weiter geht’s …

Und, nicht zu vergessen: Input Audio macht weiter, wenn auch mit etwas reduzierter Markenwelt. So bleibt unter anderem der Vertrieb für Manley Laboratories und Michell Audio weiterhin in den routinierten Händen von Bernd Hömke.

Wir wünschen allen Beteiligten viel Erfolg und gutes Gelingen!