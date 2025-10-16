Hifi-Tuning-Workshop von Phonosophie bei Alex Giese

Es ist mal wieder soweit: Der (high-)fidele Schlachtenbummler Ingo Hansen und sein Phonosophie-Team treten alsbald – nämlich am übernächsten Wochenende – wieder an, HiFi-Fans interessante Tuning-Produkte und -Maßnahmen nahezubringen. Und da gibt’s einiges zu sehen und zu hören.

Plattentellermatte von Phonosophie – Schwingungen kontrollieren

Die neue Plattentellermatte kombiniert Leder, das laut Phonosphie gegenüber eigentlich zu weichem Filz grundsätzlich klangliche Vorteile aufweise, mit der hauseigenen Aktivator-Technologie. Ziel der Entwicklung war es, die oftmals unterschätzte akustische Rolle einer Plattentellermatte neu zu definieren. Dabei gehe es nicht nur um die Dämpfung der durch die Abtastung entstehenden Resonanzen in der Schallplatte selbst, sondern auch um die Kontrolle des Plattentellers als Quelle mechanischer Schwingungen.

Live!

Ebenfalls in der Vorführung ist der PhonoPre One, ein individuell anpassbarer Phono-Vorverstärker, der sich – so Phonosophie – durch einen besonders dynamischen und live-ähnlichen Klang auszeichnen soll. Zudem gibt’s Hörvergleiche mit den Feinsicherungen Phonosophie Evolution II sowie dem Lautsprecherkabel Phonosophie LS4, das wir bereits einem ausführlichen Test unterzogen hatten.

Tuning mit Lizenz

Wer mag, kann überdies Geräte anderer Hersteller erleben, die Phonosophie mit offizieller Lizenz tunen darf. Aktuell sind das neben dem oben gezeigten Thorens TD 1500 beispielsweise ausgewählte Verstärker, CD- und SACD-Spieler von Marantz. Geheimtipp der Veranstaltung, so die Hanseaten, sei der Bluetooth-Receiver Audio Engine PH-B1, der in der getunten Version highfidelen Sound zum Schnäppchenpreis bieten soll.

Ausprobieren erwünscht

Alle Besucherinnen und Besucher sind herzlich eingeladen, ihre eigene Musik mitzubringen (sehr gerne auch Vinyl!) beziehungsweise ihre Mobile Devices für die Vorführung mit dem PH-B1-Bluetooth-Empfänger zu koppeln. Denn, so Ingo Hansens bekanntes Credo: „Mit Ihrer Musik muss es klingen!“

Wann?

Freitag, 24.10.2025, 14 – 19 Uhr

Samstag, 25.10.2025, 11 – 16 Uhr

Wo?

Alex Giese

Theaterstr. 14 | 30159 Hannover

Kontakt

Phonosophie

Luruper Hauptstraße 204

22547 Hamburg



Telefon: +49(0)40–837077

E-Mail: support@phonosophie.de

Web: https://www.phonosophie.de/