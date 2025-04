Der Vinylspezialist Goldring ergänzt sein Zubehörportfolio um das Extract Stylus Cleaning Kit. Es wurde speziell zur Reinigung und Pflege von Abtastnadeln entwickelt. Ziel ist es, die einwandfreie Funktion von Tonabnehmern langfristig sicherzustellen – ohne die Gefahr mechanischer Beschädigungen.

Goldring Extract Stylus Cleaning Kit – Lupe, Bürste, Gel

Das Extract-Kit ist laut Goldring mit allen gängigen Nadel- und Tonabnehmertypen kompatibel. Es enthält drei zentrale Komponenten: eine Lupe mit 10-facher Vergrößerung, eine antistatische Reinigungsbürste sowie ein Gel zur Tiefenreinigung. Die Bestandteile werden in einer kompakten, handgefertigten Box geliefert, die der sicheren Aufbewahrung und dem Schutz beim Transport dient.

Beurteilen & bürsten

Die Lupe erlaubt eine detaillierte Überprüfung der Nadel auf Schmutz oder Beschädigungen, sie kann vor und nach der Reinigung eingesetzt werden. Durch das klappbare Gehäuse mit Einzelscharnier ist sie leicht zu handhaben und unterstützt eine präzise Beurteilung des Nadelzustands. Für lose Partikel wie Staub und Flusen empfiehlt sich die Nutzung der antistatischen Reinigungsbürste. Diese wird mit minimalem Druck horizontal über die Nadel geführt – von hinten nach vorne. Die weichen Borsten verhindern eine Beschädigung der Nadel und hinterlassen selbst keine Rückstände.

Reinigungsgel

Wenn trockene Reinigung nicht ausreicht, kann das im Goldring-Kit enthaltene Reinigungsgel eingesetzt werden. Es ist in einem speziell geformten Behälter untergebracht, der sich auf dem Plattenteller positionieren lässt. Die Nadel wird vorsichtig in das Gel abgesenkt und anschließend wieder angehoben – bei Bedarf mehrfach. Rückstände bleiben im transparenten Gel zurück. Das Gel sei regenerierbar, heißt es bei Goldring: Es kann unter fließendem Wasser gereinigt und an der Luft getrocknet werden.

Preis und Verfügbarkeit

Das Goldring Extract Stylus Cleaning Kit ist ab sofort zum Preis von 49 Euro erhältlich.

Kontakt

IDC Klaassen

Am Brambusch 22

44536 Lünen



Telefon: +49(0)231-9860285

E-Mail: info@mkidc.eu

Web: https://idc-klaassen.com/