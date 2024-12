Der italienische Hersteller Gold Note kündigt einen neuen Kopfhörerverstärker an. Es gibt ihn in einer klassischen Variante und in zwei Ausbaustufen mit zusätzlichen Features und Funktionen. Der Name: Gold Note HP-10.

Gold Note HP-10: Auf Wunsch mit DAC und Bluetooth

Der HP-10 richtet sich laut Gold Note an anspruchsvolle Audiophile. Er bietet ein vollsymmetrisches Dual-Mono-Class-A-Design, das sich durch besondere Signalreinheit auszeichnen soll. Mit insgesamt vier Kopfhörerausgängen (3,5 und 6,3 mm unsymmetrisch sowie 4,4 mm und 4-Pol XLR symmetrisch), umfangreichen Einstellmöglichkeiten und hoher Ausgangsleistung soll er jeden Kopfhörertyp ansteuern können.

Der Audio-Signalpfad ist vollständig analog mit diskreten Komponenten aufgebaut. Ein Touchscreen-Display mit intuitiver Benutzeroberfläche soll einfache Bedienung bieten. Zusätzlich gibt es spannende Funktionen: Der Crossfeed-Modus soll einen dreidimensionalen Klang emulieren, außerdem lassen sich Verstärkung und Dämpfungsfaktor sowie Phasenlage einstellen. Wer mag, kann überdies Monowiedergabe wählen oder linken und rechten Kanal per Knopfdruck tauschen.

Alle Modelle verfügen über symmetrische (XLR) und unsymmetrische (Cinch) Eingänge. Der Gold Note HP-10 BT bietet zusätzlich Bluetooth 5.1 HD aptX. Der Gold Note HP-10 Deluxe wartet darüber hinaus noch mit einem USB-C-Digitaleingang auf. Ungewöhnlich: Die BT-Version kommt mit einem ESS-Sabre-DAC, die Deluxe-Variante hingegen mit dem „Premium-DAC“ AKM AK4493, so die Italiener.

Flexibel steuern

Der Gold Note HP-10 kann mit der mitgelieferten Fernbedienung, dem Touchscreen-Display und per Drehregler gesteuert werden, um die bestmögliche Benutzerführung zu gewährleisten. Ein Trigger-Ein-/Ausgang ist ebenfalls an Bord – um den Rest des Systems synchron mit dem Kopfhörerverstärker ein- oder auszuschalten.

Preise und Verfügbarkeit

Die drei neuen Gold-Note-Kopfhörerverstärker sind ab sofort erhältlich – in Schwarz, Silber und Gold. Die Preise beginnen bei 1.890 Euro. Wir haben uns bereits ein Exemplar gesichert und sind mitten im Test …

Kontakt

Besser Distribution GmbH

Holbeinstraße 8

12205 Berlin



Telefon: +49(0)30-856065010

E-Mail: info@besserdistribution.com

Web: https://www.goldnote.it/de/