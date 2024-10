Der italienische Hersteller Gold Note kündigt gleich zwei neue CD-Spieler an: Das Topmodell hört auf den Namen CD-10 und mit dem CD-5 gibt es auch noch eine etwas günstiger gepreiste Player-Variante. Beide gerade mal 20 Zentimeter breiten Geräte lassen sich durch die Hinzunahme einer externen PSU klanglich noch aufbohren.

Gold Note CD-10 mit Stream-Unlimited-Laufwerk

Der neue CD-10 kommt – so heißt es bei Gold Note – mit einem Präzisionslaufwerk vom österreichischen Hersteller Stream Unlimited, das für ein möglichst genaues Auslesen der CD verantwortlich zeichne. Verarbeitet werden CD, CD-R und CD-RW. In der Wandlersektion arbeitet der bekannte, gut beleumundete AK4493 von AKM. Das gewandelte Signal steht am Ausgang sowohl symmetrisch (XLR) als auch unsymmetrisch (Cinch) zur Verfügung.

Wer mag, kann den Gold Note CD-10 auch als reines Laufwerk (CD Transport) einsetzen, für den Anschluss eines externen DACs gibt es je einen optischen und koaxialen S/PDIF-Ausgang. Ebenso lässt sich der im CD-10 integrierte DAC mit externen Digitalquellen nutzen – auch hier stehen je ein optischer und koaxialer Eingang zur Verfügung. Die genannten Schnittstellen verstehen sich allesamt auf Datenraten/Wortbreiten von maximal 192 kHz/24 Bit. Die Steuerung der CD-Player erfolgt wahlweise über das frontseitige Touchscreen-Display, einen Multifunktions-Drehknopf oder die mitgelieferte Fernbedienung.

Ohne zusätzliche Digitaleingänge: Der Gold Note CD-5

Wer eine vergleichbare Klangqualität sucht – die Störabstände und die Dynamikwerte sind gegenüber dem CD-10 etwas reduziert -, aber weniger Geld ausgeben möchte, der findet mit dem Gold Note CD-5 eine leicht abgespeckte Fassung: Das Laufwerk stammt ebenfalls von Stream Unlimited, ist aber eine einfachere Version, die Wandlersektion kommt dafür ebenso mit dem AK4493 von AKM, diese ist allerdings nicht von außen für andere Digitalquellen ansprechbar. Stattdessen gibt es „nur“ zwei Digitalausgänge für die Nutzung des Gold Note CD-5 als reines Laufwerk. Und: Der CD-5 ist ausschließlich in Schwarz erhältlich, während der CD-10 in Schwarz, Silber oder Gold erworben werden kann.

Zubehör und Preise

Beide CD-Player lassen sich noch mit der PSU-10 EVO (um 1.300 Euro) aufrüsten – laut Gold Note soll dieses externe Netzteil einen noch detaillierteren und dynamischeren Klang zeitigen. Der Gold Note CD-5 ist für 1.190 Euro zu haben, der Gold Note CD-10 für 1.990 Euro

Kontakt

Besser Distribution GmbH

Holbeinstraße 8

12205 Berlin



Telefon: +49(0)30-856065010

E-Mail: info@besserdistribution.com

Web: https://www.goldnote.it/de/