Der in Meckenheim beheimatete Hersteller GGNTKT macht seit einiger Zeit durch ausgefeilte und besondere Aktivlautsprecherkonzepte auf sich aufmerksam. Nun gibt es ein Hör-Event, wo die GGNTKT-Lautsprecher mit kongenialen Spielpartnern erlebt werden können.

GGNTKT-Event: Die Hörzone wird zum Hörraum

Das Event findet in München statt – und zwar beim Fachhändler Hörzone, der als Händler und Distributor für aktive Lautsprecher und Raumakustiklösungen einen guten Leumund weit über Bayern hinaus besitzt.

Der Workshop richtet sich an alle HiFi- und Filmton-Freunde. Zu hören gibt es die Aktivlautsprecher GGNTKT Model M1 und Model M3 sowie den speziellen Wandlautsprecher S1. Alle drei Modelle zeichnen sich durch ungewöhnliche Technologien, etwa den sogenannten „Kardioid-Bass“ bei Model M1 und Model M3, Gehäusekonstruktionen und durch reichlich Verstärkerleistung aus. Flankiert werden die GGNTKT-Lautsprecher von Elektronik des Studioanbieters RME.

Das Trio

Reinhard Weidinger (Hörzone), Roland Schäfer (GGNTKT) und Thomas Schuh (RME) moderieren gemeinsam durch einen abwechslungsreichen Tag und stehen natürlich gerne auch abseits der Vorführungen für tiefer gehende Gespräche zur Verfügung. Ab 17 Uhr findet ein gemütlicher Ausklang statt.

Infos & Anmeldung

Weitere Informationen finden Sie im Web auf einer Sonderseite, die GGNTKT speziell für dieses Event angelegt hat. Hier haben Sie auch die Gelegenheit, sich anzumelden. Das ist auch ratsam, denn für optimale Hörerlebnisse sind die Plätze insbesondere bei der 7.1.4.-Installation limitiert.

Freuen Sie sich also auf ein spannendes Event mit vielen Hörerlebnissen – und auf unseren Review des GGNTKT Model M1, der alsbald hier erscheinen wird!

Wann?

Samstag, 25.10.2025, ab 10 Uhr

Wo?

Hörzone

Balanstraße 34 | 81669 München

Kontakt

Roland Schäfer Elektroakustik und Audiotechnik

Luise-Albertz-Straße 2

53340 Meckenheim

Deutschland

Telefon: +49(0)22 25-99 89 689

E-Mail: info@ggntkt.de

Web: https://ggntkt.de/