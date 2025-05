Wer sich über den ungewöhnlichen Namen des deutschen Herstellers GGNTKT wundert: Dahinter steckt das Wort „Gegentakt“, lediglich ohne Vokale geschrieben. GGNTKT ist auf die Entwicklung von Studiomonitoren spezialisiert – und findet mehr und mehr auch Anklang bei Genusshörern.

Immer aktiv

Freuen Sie sich auf die Präsentation der GGNTKT-Aktivlautsprecher Model M1 – ein Kompaktmonitor – und Model M3 – das Standlautsprechermodell – „in schönem Ambiente und natürlich mit handverlesener Musik“ – das jedenfalls verspricht der Fachhändler Alex Giese aus Hannover.

Mit Chefentwickler

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Lautsprecher auf Herz und Nieren zu prüfen. Vor Ort ist GGNTKT-Gründer Roland Peter Schäfer (siehe Aufmacherbild); er wird ausführlich aus erster Hand Rede und Antwort zu seinen Produkten stehen.

Made in Rheinland

GGNTKT ist eine kleine, aber feine Manufaktur aus dem rheinländischen Meckenheim. 2018 gegründet, zählen zum Portfolio aktuell ein Kompaktmonitor, ein ausgewachsener Standlautsprecher in zwei Leistungsvarianten (1.000 oder 1.500 Watt) sowie ein Zweiwegesystem für den In-Wall-Einbau. Alle drei Modelle sind vollaktiv und bieten eine Vielzahl von Features und Funktionen. Über die große M3 haben wir kürzlich bereits berichtet – hier finden Sie weitere Informationen.

Es ist also ein spannender Vorführtermin zu erwarten – bitte melden Sie sich zuvor unverbindlich per E-Mail an.

Wann?

Mittwoch, 28. Mai 2025, 16 – 19 Uhr

Wo?

Alex Giese GmbH

Theaterstraße 14 (Galerie Luise)

30159 Hannover

Kontakt

Roland Schäfer Elektroakustik und Audiotechnik

Luise-Albertz-Straße 2

53340 Meckenheim

Deutschland

Telefon: +49(0)22 25-99 89 689

E-Mail: info@ggntkt.de

Web: https://ggntkt.de/