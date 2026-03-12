GGNTKT auf dem Analogforum Moers 2026 | News fairaudio

Plattenspieler und Bandmaschine als Quellen, aktive High-End-Lautsprecher als Wiedergabewerkzeug: Auf dem Analogforum in Moers demonstriert GGNTKT, wie moderne Aktivtechnik das Potenzial klassischer Analogformate neu erschließt – inklusive Workshops rund um Musikgeschichte und Klang.

Phono und Tonband mit Aktivtechnik vereint

Beim Analogforum 2026 in Moers steht im Raum 005 alles im Zeichen kompromissloser Wiedergabe. Der Lautsprecherhersteller GGNTKT präsentiert dort über zwei Tage sein aktives Lautsprechersystem Model M1, das wir bereits auf Herz und Nieren getestet haben (Link zum Bericht). Die Model-M1-Lautsprecher werden im Wechsel von einem AVID-Plattenspieler und einer Revox-Bandmaschine gespeist.

Im Zentrum der Vorführungen steht die These, dass aktive, DSP-optimierte Lautsprecher analoge Signale effizienter und kontrollierter verarbeiten können als klassische passive Systeme. Während bei herkömmlichen Lautsprechern ein Großteil der zugeführten Energie verloren gehe, soll ein aktiv angesteuertes System die vorhandene Leistung präziser in hörbaren Schall umsetzen – mit mehr Kontrolle, weniger Verzerrungen und höherer Ausbeute pro Watt, ist man bei GGNTKT überzeugt.

Persönliche Betreuung und spannende Workshops

Firmengründer Roland Schäfer ist persönlich vor Ort und erläutert Technik, Konzept und Hintergründe der aktiven Lautsprecher. Besucher haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen und die Wiedergabe mit unterschiedlichstem Musikmaterial zu erleben.

Neben den kontinuierlichen Hördemonstrationen finden zweimal täglich moderierte Workshops statt, bei denen die Musik im Mittelpunkt steht. Fachjournalist und Podcaster Olaf Adam führt durch zwei thematische Programme: „It’s all about the Bass(-Players)“ widmet sich einflussreichen Bassistinnen und Bassisten verschiedener Genres, während „Das kenne ich doch …?“ überraschende Kooperationen, Gastauftritte und musikalische Nebenwege bekannter Künstler beleuchtet. Hier darf übrigens fleißig mitgeraten werden.

Wann?

21. März 2026: 10:00 – 18:00 Uhr

22. März 2026: 10:00 – 17:00 Uhr

Wo?

Van der Valk Hotel Moers, Raum 005

Krefelder Straße 169 | 47447 Moers

Kontakt

Roland Schäfer Elektroakustik und Audiotechnik

Luise-Albertz-Straße 2

53340 Meckenheim

Deutschland

Telefon: +49(0)22 25-99 89 689

E-Mail: info@ggntkt.de

Web: https://ggntkt.de/