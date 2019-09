Mit dem Pearl bietet der Hersteller Genuin Audio einen neuen Phono-Vorverstärker an, der exklusiv für Genuin Audio vom bekannten Entwickler Walter Fuchs konzipiert wurde. Der Genuin Audio Pearl, so die Pressemitteilung, entspreche Fuchs’ Vorstellungen, wie eine kompromisslose Phono-Vorstufe konstruiert sein müsse.

Die kanalgetrennt geführte Class-A-Schaltung des Genuin Audio Pearl ist mit hochwertigsten Bauteilen realisiert, die gekapselten Relais schalten über Kontakte mit Gold-Silber-Palladium-Beschichtung. Die RIAA-Entzerrung ist zweistufig: Die erste Stufe arbeitet aktiv, was die Übersteuerungsfestigkeit erhöhen soll, die zweite ist passiv ausgelegt. Dadurch sollen sich minimale Verzerrungswerte und mithin ein ausgewogener, stressfreier Klang ergeben. Manche Bauelemente würden sogar vor dem Einbau selektiert, so die Pressemitteilung weiter.

Es können simultan zwei Tonabnehmersysteme angeschlossen werden (MM und MC). Der MC-Zweig des Genuin Audio Pearl ist konsequent symmetrisch aufgebaut und mit XLR-Buchsen ausgestattet, während MM-Tonabnehmer per Cinchbuchsen Zutritt finden.

DIP-Schalter an der Unterseite des Phono-Vorverstärkers gestatten die Anpassung von Verstärkung, Kapazität (MM) und Widerstand (MC). Das – übrigens in Schwarz oder Silber erhältliche – Gehäuse des Genuin Audio Pearl besteht aus einer Stahlblech-Innenhülle, die mit einer Alu-Außenhülle verschraubt ist, was im Verbund mit schwingungsgedämpften Platinen und Gummiringen in den Dämpfungsfüßen zu einer ausgeprägten Schock- und Vibrationsresistenz führen soll. Das Netzteil mit 250-VA-Ringkerntrafo kommt in einem separaten Gehäuse und beherbergt ein Netzfilter mit Gleichstromunterdrückung.

Preis Genuin Audio Pearl Phonovorverstärker: 4.990 Euro

Kontakt

Genuin Audio

Byhlener Straße 1

03044 Cottbus

Deutschland

Telefon: +49(0)355 - 38377808

E-Mail: thomas.wendt@mac.com

Web: https://www.genuin-audio.de/