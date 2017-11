Nicht weniger als ein Dreamteam kündigen der deutsche Vertrieb und Hersteller Genuin Audio sowie das Fink HiFi Kompetenzzentrum in Freiberg am Neckar an – anzutreffen auf einer Hausmesse mit Top-Komponenten von Genuin Audio.

Mittelpunkt der Veranstaltung ist der neue Lautsprecher Vantage S aus dem Hause Audio Solutions. Der litauische Hersteller – auch wir hatten schon zwei Modelle bei uns im Test – rundet mit diesem Lautsprecher sein Portfolio nach oben ab. Angesteuert wird er mit Elektronik von Perreaux – und zwar aus der Top-Serie Prisma.

Als Quelle fungiert der von Genuin Audio selbst entwickelte Musikserver Tars. Er kommt mit einer PCI-Bridge, einer separaten Clock, SSD-Laufwerken und einer ausgefeilten Stromversorgungsarchitektur.

Gemeinsam, so schließt die Pressemitteilung, sollen diese Komponenten ein „Musikerlebnis der Extraklasse“ bieten.

Wann und wo?

25.11.2017 – 10 bis 20 Uhr

Fink HiFi Kompetenzzentrum

Riedstr. 26 | 71691 Freiberg/Neckar

Anmeldung und weitere Infos unter 07141 – 9911 322 oder info@my-hifi.audio.

Kontakt

Genuin Audio

Byhlener Straße 1

03044 Cottbus



Telefon: +49(0)355 - 38377808

E-Mail: thomas.wendt@mac.com

Web: www.genuin-audio.de