Genelec wird in diesem Jahr auf der Münchner High End vertreten sein. Das Unternehmen stellt dort eine Auswahl seiner aktiven Lautsprechersysteme vor, darunter erstmals eine neue Ausführung des Flaggschiffmodells Genelec 8381 in Piano-Black.

Genelec 8381: Referenzqualität für den Heimgebrauch

Das Modell 8381 wurde 2023 anlässlich des 45-jährigen Firmenjubiläums von Genelec eingeführt. Der Lautsprecher ist als Fünf-Wege-Punktschallquelle konzipiert und kann sich präzise an die Raumakustik anpassen. Die integrierten Verstärkermodule – pro Kanal stehen knapp 6000 Watt zur Verfügung – wurden speziell für den Einsatz daheim überarbeitet und designtechnisch auf Vordermann gebracht.

Der Lautsprecher soll laut Genelec hohe Präzision, eine differenzierte Klangabbildung sowie eine enorme Kontrolle tiefer Frequenzen bei großem Headroom und hoher Auflösung bieten. Mit der neuen Piano-Black-Oberfläche und den gravierten Verstärkermodulen fügt sich die Genelec 8381 nun auch besser in Wohnumgebungen ein. Der Preis der Piano-Black-Version wurde noch nicht kommuniziert – die Pro-Variante des großen Genelec-Lautsprechers liegt bei 73.000 Euro das Paar.

Gut bestückt

Die Genelec 8381 basiert auf einer koaxialen Mittel-/Hochton-Einheit, die hohen Schalldruck bei minimaler Schallbeugung ermöglicht. Ergänzt wird dies durch vier 5-Zoll-Dome-Treiber, die für eine gleichmäßige Wiedergabe der unteren Mitten sorgen. Ein nach vorne gerichteter 15-Zoll-Tieftöner im geschlossenen Gehäuse unterstützt die präzise Basswiedergabe. Zwei zusätzliche, seitlich montierte 15-Zoll-Tieftöner erweitern die Bassleistung der 8381.

Kalibriert

Die GLM-Kalibrierungssoftware ermöglicht eine Anpassung an unterschiedliche akustische Bedingungen, und hierdurch soll auch eine hohe Auflösung der tiefen Frequenzen erzielt werden. Die Anpassung an den Hörraum minimiere Einflüsse wie Reflexionen und Resonanzen und sorge für eine gleichmäßige Bassverteilung am Hörplatz, so die Finnen.

Weitere Genelec-Produkte auf der High End 2025

Neben dem Topmodell 8381 wird Genelec auch die 3-Wege-Koaxiallautsprecher 8341 und 8361 aus der „The Ones“-Serie präsentieren. Diese Lautsprecher sollen sich durch eine präzise Klangabbildung, erweiterten Frequenzbereich und eine kontrollierte Richtwirkung auszeichnen.

Seit Kurzem sind diese Modelle zudem in zahlreichen RAL-Farben erhältlich, um sie besser an unterschiedliche Einrichtungsstile anpassen zu können. Wer auf den Geschmack gekommen ist und sich schon einmal einlesen möchte – hier geht es zu unserem Test der Genelec 8361.

Wann und wo?

Sie finden Genelec auf der High End (15.05. bis 18.05.2025) im MOC, Atrium 4.2, Stand F207.

Kontakt

Audio Pro Heilbronn Elektroakustik GmbH

Pfaffenstraße 25

74078 Heilbronn



Telefon: +49(0)7131-2636400

E-Mail: info@audiopro.de

Web: https://www.audiopro.de/