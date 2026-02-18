Genelec 8380A bei Hörzone in München

Das Unternehmen Genelec ist in der Studiobranche nicht wegzudenken – und schon seit geraumer Zeit mausern sich die Finnen auch im Heimbereich zu gerngesehenen und -gehörten Marken. Aktuell tourt Genelec mit den neuen 8380A durch die Landen und macht dabei Halt in München beim Fachhändler Hörzone.

Aktiver Wonneproppen

Die Genelec 8380A ist ein ganz schöner Wonneproppen: Mit 54 Kilogramm Gewicht zeigt sich der 81 Zentimeter hohe Dreiwege-Aktivmonitor als echtes Statement. Das System setzt auf einen 38-cm-Tieftöner, einen 12,5-cm-Mitteltöner und einen 2,5-cm-Hochtöner, angetrieben von separaten Endstufen, die 500 Watt für den Bassbereich, 250 Watt für den Mittelton (beides Class-D) und immer noch amtliche 200 Watt für den Hochton in Class-AB bereitstellen.

Nicht nur Kraft, sondern auch Köpfchen

Der Mittelhochtonbereich der Genelec 8380A folgt der hauseigenen koaxialen MDC-Technologie. Zwei nach vorne gerichtete Bassreflexöffnungen sollen eine saubere Basswiedergabe selbst bei hohen Pegeln unterstützen, außerdem erlauben sie – wichtig für Studios – überdies einen Wandeinbau. Als Teil der SAM-Serie lässt sich der 8380A mit Genelecs GLM-Software einmessen und an den Raum anpassen. Genelec gibt einen Frequenzbereich von 38 bis 20.000 Hertz bei einer Abweichung von maximal 1,5 dB an. Zugespielt wird stets per XLR, entweder analog oder digital im AES/EBU-Format.

Lust auf ein besonderes Hörerlebnis?

Das möchten Sie sich bestimmt gerne anhören: Dann kommen Sie doch beim Fachhändler Hörzone vorbei: Am kommenden Samstag dreht sich (fast) alles um den neuen Monitor, es gibt aber auch andere Genelec-Produkte zu erleben; vorführbereit sind unter anderem die Modelle „The Ones“, S360, 1237, W371 und 7380.

Bitte melden!

Hörzone bittet um Anmeldung unter diesem Link.

Wann?

Samstag, 21. Februar, ab 13 Uhr

Wo?

Hörzone

Balanstr. 34 | 81669 München

Kontakt

Hörzone GmbH

Balanstraße 34

81669 München



Telefon: +49(0)89 - 721 10 06

E-Mail: info@hoerzone.de

Web: http://hoerzone.de/