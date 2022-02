Der 1978 in Finnland gegründete Hersteller Genelec bringt mit dem 6040R einen neuen aktiven Zweiwege-Kompaktlautsprecher an den Start. Er stelle, so der Vertrieb Audio Pro, die „perfekte Synthese“ aus reinem Klang und klarem, skandinavischem Design dar.

Genelec 6040R: Technische Details

Der neue Kompakte von Genelec ist mit einem 165-mm-Bass-Chassis und einem 19-mm-Hochtöner ausgestattet. Die Verstärkung besorgen Class-D-Endstufen, hier stehen pro Box und Frequenzweg jeweils 150 Watt Leistung zur Verfügung. Genelec gibt eine untere Grenzfrequenz von 43 Hertz (-6 dB) sowie einen linearen Übertragungsbereich von 50 bis 20000 Hertz an (+/- 1,5 dB).

Das Design der neuen Genelec – sie kommen im robusten und resonanzarmen Druckguss-Gehäuse aus recyceltem Aluminium, entweder in Schwarz oder Weiß – stammt vom bekannten finnischen Gestalter Harri Koskinen. Typisch für Genelec sind die abgerundeten Gehäusekanten und die Schallführung auf der Frontpartie – daraus sollen eine ausgewogene Klangabstrahlung und ein präzises Stereobild resultieren.

Interessant ist die Konstruktion: Die Standfüße sind integraler Bestandteil der Genelecs, die Lautsprecher werden also grundsätzlich mit ihnen ausgeliefert, was auch nötig ist, denn die Elektronik inklusive der Verstärker befindet sich im Sockel – was, man denke an Mikrofonieeffekte, ja durchaus Vorteile haben kann.

Zuspieler können analog (XLR) und digital (AES/EBU) verbunden werden, an Bord ist außerdem eine Einmessfunktion, diese gehört bei Genelec buchstäblich „zum guten Ton“, wie auch in unseren Genelec-Rezensionen nachzulesen ist.

Preis Genelec 6040R: 6.766 Euro

Kontakt

Audio Pro Heilbronn Elektroakustik GmbH

Pfaffenstraße 25

74078 Heilbronn



Telefon: +49(0)7131-2636400

E-Mail: info@audiopro.de

Web: https://www.audiopro.de/