So ein Produkt sieht man nicht alle Tage – und es dürfte eine kleine, aber hochinteressierte Zielgruppe dafür geben. Mit dem GeerFab D.BOB ist es nämlich möglich, DSD-Daten von einer SACD an einen externen D/W-Wandler weiterzugeben, sofern der Player über einen HDMI-Ausgang verfügt – was ja bei so manchem Universal-Player der Fall ist. Gleiches gelte mit Blick auf Blu-Ray-Audio etwa mit 192 kHz/24 Bit beziehungsweise Blu-Ray-Filme.

Das alles übrigens mit intakter Verschlüsselung und völlig legal, so der deutsche Vertrieb. Man verbindet den Player per HDMI mit dem D.BOB; vom D.BOB aus lässt sich wahlweise mit einer optischen oder koaxialen S/PDIF-Verbindung ein externer DAC ankabeln, der den Standard DSD over PCM (DoP) beherrscht.

Somit dient der Player nur noch als reines Laufwerk, die Klangqualität wird dann im Grunde nur noch durch den angeschlossenen DAC limitiert. Der auf den Medien befindliche DHCP-Kopierschutz bleibt intakt. Es sei technisch nicht möglich, am Digitalausgang des GeerFab D.BOB eine Digitalaufnahme zu initiieren, versichert der Vertrieb Sieveking Sound.

Preis:

GeerFab D.BOB DSD-S/PDIF-Bridge: 1.200 Euro

