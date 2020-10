Der britische Hersteller Fyne Audio bringt mit dem F501SP eine neue Version des Erfolgsmodells F501 heraus, das auch wir bereits im Test hatten. Der Fyne Audio F501SP baut auf den klanglichen Eigenschaften des größeren Modells F502SP auf und profitiert des Weiteren von Technologien, die ursprünglich der Premium-F700-Serie des Herstellers zuteil wurden.

Und: Während die F501 zwar in Großbritannien entwickelt wurde, wird sie in China gefertigt. Bei der F501SP hingegen wird auch das mit gebundenem Fasermaterial akustisch gedämpfte Gehäuse in Europa gefertigt.

Die Technik der Fyne Audio F501SP

Gegenüber dem Vorgängermodell wurden außerdem der Sockel, das Anschlussfeld und die von Hand hergestellte Frequenzweiche weiterentwickelt. Die Verdrahtung der Chassis erfolgt mit hochwertigen silberplattierten Kabeln von Van Den Hul. Konzeptionell bleibt es bei dem Zweieinhalbwege-Bassreflexprinzip, bei dem sich ein dedizierter Tieftöner (bis 250 Hz) und ein kombinierter Mittelhochtöner (Trennfrequenz: 1,7 kHz) mit Magnesium-Kalotte im Koaxialbetrieb ergänzen – und der Bassreflexport nach unten auf die abgesetzte Bodenplatte spielt. Die Treiber stammen jedoch jetzt aus der F-700-Serie – der Wirkungsgrad der Lautsprechersysteme liegt bei 91 dB (2.83 V/1 m) – und verfügen über Chassis mit Masseanschluss, die achtfach mit dem Gehäuse verschraubt werden.

Ausführungen, Lieferumfang und Preise der Fyne Audio F501SP

Erhältlich sind die paarweise selektierten Fyne Audio F501SP in den Varianten Walnuss, Schwarz und Weiß – jeweils mit Hochglanz-Klavierlack-Finish. Zum Lieferumfang gehören gedrehte Spikes, Rändelschrauben, Leichtmetall-Sockelfüße und spezielle Nivellierwerkzeuge aus Aluminium.

Preise:

Fyne Audio F501SP Standlautsprecher Hochglanz Weiß oder Schwarz: 3.499 Euro

Fyne Audio F501SP Standlautsprecher Hochglanz Walnuss: 3.999 Euro

