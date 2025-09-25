Mit dem F3-10 bringt Fyne Audio einen aktiven Subwoofer auf den Markt, der für eine kraftvolle und kontrollierte Tieftonwiedergabe in Heimkino- und Musiksystemen entwickelt wurde, so der Distributor TAD Audiovertrieb. On top gibt es diverse Einstellmöglichkeiten fürs Feintuning der Basswiedergabe.

Fyne Audio F3-10 – Sub mit Power

Ausgestattet mit einem leistungsstarken 475-Watt-DDX-Verstärker und einem 25-cm-Treiber mit Mehrfaser-Membran, soll der neue Fyne-Subwoofer Dynamik, Präzision und Flexibilität auf kompaktem Raum bieten.

Das 34 Liter große Gehäuse aus hochdichtem MDF sei auf minimale Resonanzen ausgelegt und in schwarzem Eschenfurnier ausgeführt. Der nach vorn abstrahlende Tieftöner arbeitet mit einem strömungsoptimierten Bassreflexkanal, um gleichmäßige Bassverteilung ohne Dröhnen oder Verzerrungen zu ermöglichen – auch bei höheren Lautstärken. Mit Abmessungen von 410 x 340 x 393 Millimetern und einem Gewicht von 16 Kilogramm bleibt der F3-10 auch im privaten Umfeld praxistauglich.

Ganz flexibel

Dank integrierter digitaler Signalverarbeitung stehen Nutzern vielfältige Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. Neben einem 80-Hertz-Tiefpassfilter bietet der F3-10 Funktionen wie Dynamikmanagement und Schutz vor Überhitzung.

Die Anschlussausstattung umfasst sowohl LFE- als auch Stereo-Cinch-Eingänge, ergänzt durch eine Phasenkontrolle und eine automatische Ein-/Ausschaltfunktion. Damit lässt sich der Subwoofer flexibel in bestehende Systeme integrieren – von klassischen Stereo-Setups bis hin zu komplexen 5.1-Heimkinos.

Preis und Verfügbarkeit

Der Fyne Audio F3-10 ist ab sofort erhältlich. Der Preis liegt bei 599 Euro.

Kontakt

TAD-Audiovertrieb GmbH

Hallwanger Straße 14

83209 Prien am Chiemsee



Telefon: +49(0)8052-9573273

E-Mail: hifi@tad-audiovertrieb.de

Web: https://www.tad-audiovertrieb.de/