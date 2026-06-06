Fyne Audio Cubitt 5: Kompakte Aktivboxen mit IsoFlare-Technologie

Fyne Audio gehört zu jenen Herstellern, die ihre Lautsprechertechnologien normalerweise eher in klassischen HiFi- und High-End-Serien einsetzen. Mit dem neuen Cubitt 5 übertragen die Schotten nun zentrale Elemente ihrer Lautsprecherphilosophie in ein modernes, kompaktes Aktivsystem – inklusive der bewährten IsoFlare-Punktschallquelle, HDMI-ARC-Schnittstelle und integriertem Phono-Vorverstärker.

IsoFlare im kompakten Aktivlautsprecher

Kein Fyne-Audio-Lautsprecher ohne IsoFlare-Technologie: Hier, bei der Cubitt 5, arbeitet ein konzentrischer 5-Zoll-Treiber mit zentral integriertem 19-Millimeter-Titan-Hochtöner als „zeitlich ausgerichtete Punktschallquelle“, so die Schotten. Ergänzt wird dies durch die hauseigene FyneFlute-Sicke, die Resonanzen und Verfärbungen reduzieren soll.

Fyne Audio verspricht dadurch eine besonders präzise Stereoabbildung und einen natürlichen, raumfüllenden Klangcharakter – fast unabhängig davon, wo sich der Hörer im Raum befindet.

240-Watt-Verstärkung und Hi-Res-Unterstützung

Angetrieben wird das Master-Slave-Lautsprecher-Set von einer DSP-gesteuerten Verstärkereinheit mit insgesamt bis zu 240 Watt Leistung. Die Frequenzweiche arbeitet vollständig digital, Ziel ist ein kontrollierter, dynamischer und zugleich sauber abgestimmter Klang auch bei höheren Pegeln. Hi-Res-Audio unterstützt die Fyne Cubitt 5 bis 24 Bit/96 kHz. Der Frequenzgang reicht laut Hersteller von 43 Hz bis 34 kHz.

Vielseitig

Erfreulich vielseitig zeigt sich die Fyne Audio Cubitt 5 bei den Zuspieloptionen. Neben Bluetooth 5.0 mit aptX HD und AAC stehen HDMI ARC, ein optischer Digitaleingang, analoge Cinch-Eingänge sowie ein integrierter Phono-Eingang für MM- und High-Output-MC-Systeme zur Verfügung. Wer noch mehr Tiefton wünscht, kann zusätzlich einen aktiven Subwoofer über den vorhandenen Sub-Out integrieren.

Preise, Varianten und Verfügbarkeit

Die Aktivlautsprecher Fyne Audio Cubitt 5 sind in den Farbvarianten Arctic White und Midnight Black erhältlich und setzen auf ein kompaktes Format. Die Master-Einheit misst lediglich 260 × 165 × 215 Millimeter, der Kompagnon zeigt sich noch etwas weniger tief. Die Auslieferung soll Ende Juni starten, der Paarpreis wird 649,99 Euro betragen.