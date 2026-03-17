Wenn Franco Serblin ein neues Lautsprechermodell vorstellt, geschehe das nicht im Takt, den eine Marketingabteilung vorgibt, sondern nur dann, wenn Entwicklung und Klangideal als vollständig ausgereift gelten – heißt es von Serblin selbstbewusst. Entsprechend groß ist die Aufmerksamkeit rund um die Franco Serblin Accordo Unica, die am 27. und 28. März im HiFi-Studio Wittmann ihre Deutschland-Premiere feiert.

Italienische Handwerkskunst aus Vicenza

Die Franco Serblin Accordo Unica ist ein 3-Wege-Standlautsprecher, der die typische Serblin-Philosophie aus Design, Materialqualität und musikalischer Ausdruckskraft konsequent weiterführen soll, so die Italiener. Das Gehäuse entsteht in – ganz offensichtlich aufwendiger – Handarbeit aus 32 massiven Walnuss-Elementen und bildet die Grundlage für eine Konstruktion, deren Ziel absolute klangliche Geschlossenheit ist.

Bei den Chassis setze Franco Serblin auf sorgfältig ausgewählte Komponenten, verspricht die Pressemitteilung: Eine 29-Millimeter-Seidenkalotte von Ragnar Lian (Scan Speak) übernimmt den Hochton, ein 150-Millimeter-Papierkonus sorge für eine organische Mittenwiedergabe, während zwei 220-Millimeter-Tieftöner mit mehrschichtiger Membranstruktur den Bassbereich abdecken. Unterm Strich soll sich unter anderem eine besonders kohärente und räumlich äußerst präzise Wiedergabe ergeben.

Präsentation durch Franco-Serblin-Spezialisten

Für die Veranstaltung im HiFi‑Studio Wittmann kommt Sina Kovacevic, Geschäftsführer des österreichischen Vertriebs Gaudios, persönlich nach Stuttgart. Er wird die Vorführungen begleiten und Einblicke in die klangliche Philosophie sowie die konstruktiven Besonderheiten der Accordo Unica geben.

Als Spielpartner kommen ausschließlich Komponenten auf Referenzniveau zum Einsatz. Die Elektronik stammt von Brinkmann Audio, gespeist vom renommierten Plattenspieler „Balance“ mit 12-Zoll-Tonarm und MC-Tonabnehmer aus gleichem Hause.

Feinfühlig

Ein besonderes Highlight bringt Matthias Lück von Brinkmann Audio mit: Verschiedene Produktionsstufen derselben Aufnahme – von der Lackfolie über das Masterband bis hin zur Erstpressung – sollen demonstrieren, wie differenziert die Anlage selbst feinste Unterschiede hörbar macht. Ergänzend wird auch die neu aufgelegte Bandmaschine Revox B-77 MK III eingesetzt.

Bitte melden!

Ein echter Pflichttermin also für alle, die edles High-End genießen wollen. Und aus diesem Grund wird auch um eine vorherige Anmeldung per Telefon oder E-Mail (Kontakt siehe unten) gebeten.

Wann?

Freitag, 27. März 2026, 14 – 18 Uhr

Samstag, 28. März 2026, 10 – 14 Uhr

Kontakt

HiFi-Studio Wittmann

Brucknerstraße 17

70195 Stuttgart

Deutschland

Telefon: +49(0)711-69 67 74

E-Mail: info@wittmann-hifi.de

Web: https://www.wittmann-hifi.de/