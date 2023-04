Der Hersteller Focal hat eine neue Produktlinie aufgelegt. Sie richtet sich – so heißt es in der Pressemitteilung – an Einsteiger in den High-Fidelity-Bereich. Wobei noch hinzuzufügen wäre: Das Portfolio der Serie dürfte auch für Heimkinofans interessant sein, denn es gibt nicht nur klassische Stereolautsprecher in Focals neuer Theva-Produktlinie.

Focal Theva: Sechs Lautsprecher für Stereo und Filmton

Die Focal-Theva-Serie besteht aus dem Zweiwegekompaktlautsprecher No1 sowie den Dreiwege-Standlautsprechern No2 und No3, letzterer ist auch als Variante No3-D erhältlich: Er ist zusätzlich mit einem nach oben strahlenden Breitbänder ausgestattet, um 3D-/Dolby-Atmos-Effekte wiederzugeben. Außerdem gibt es noch einen Zweiwege-Centerlautsprecher und einen kompakten Zweiwege-Surroundlautsprecher.

Bei den Tief- und Mitteltönern setzt Focal auf ein spezielles Membranmaterial namens Slatefiber. Dabei handelt es sich um einen Materialmix aus thermoplastischen Polymeren und recycelten Kohlefasern. Focal rühmt das Material wegen seines „schnellen“ Klangbilds und der hervorragenden Eigenschaften in Bezug auf Steifigkeit und Dämpfung. Im Hochtonbereich kommen Kalottenhochtöner mit Alu-/Magnesiummembran zum Einsatz.

Erhältlich ist die Theva-Serie ab sofort, Focal bietet die Lautsprecher in drei Ausführungen an.

Paarpreise (wenn nicht anders angegeben):

Focal Theva No1: 718 Euro

Focal Theva No2: 1.498 Euro

Focal Theva No3: 1.698 Euro

Focal Theva No3-D: 1.998 Euro

Focal Theva Surround: 798 Euro

Focal Theva Center: 399 Euro (Stück)

Kontakt

Focal Naim Deutschland GmbH

Hainbuchenweg 14–18

21224 Rosengarten



Telefon: +49(0)4105-7705-0

E-Mail: info@focal-naim.de

Web: https://www.focal-naim.de/