Der französische Lautsprecherhersteller Focal gibt bekannt, dass ab Oktober 2018 drei weitere Modelle der Kanta-Serie verfügbar werden: der Standlautsprecher Focal Kanta N°3, die Kompaktbox Focal Kanta N°1 sowie der Centerspeaker Focal Kanta Center.

Alle drei neuen Kanta-Modelle nutzten natürlich Focal-eigene Chassis mit Flachsmembran sowie für die oberen Lagen den neu entwickelten Beryllium-Hochtöner. Auch Techniken wie die TMD-Mitteltönersicke und der sogenannte NIC-Antrieb, die erstmals in Focals Sopra-Baureihe zum Einsatz kamen (siehe Test Focal Sopra No 3), sind an Bord. TMD steht für „Tuned Mass Damper“ – zwei unterschiedlich starke, ringförmige Verdickungen auf der Sicke des Mitteltöners sollen Eigenresonanzen unterdrücken und somit eine artikulierte und verzerrungsfreie Wiedergabe gewährleisten. NIC dagegen steht für „Neutral Inductance Circuit“: Dahinter versteckt sich ein Faradayring im Magnetsystem der Tief- und Mitteltöner, der insbesondere für einen gleichmäßigen Impedanzverlauf sorgen soll.

Um, so die Pressemitteilung weiter, eine „hohe Performance bei vergleichsweise kompakten Abmessungen“ zu ermöglichen, fiel bei der Suche nach einem neuen Material für die Schallwand die Wahl auf HDP – ein Polymer, das laut Focal eine 70 % höhere Dichte, 15 % höhere Steifigkeit und 25 % mehr Dämpfung besitze als MDF. Das Lautsprechergehäuse selbst besteht aus Schichtholz.

Die Dreiwegebox Focal Kanta N°3 verfügt über zwei unterschiedlich abgestimmte Bassreflexöffnungen – eine an der Vorder- und eine an der Rückseite. Die Zweiwegemodelle Focal Kanta N°1 und Focal Kanta Center besitzen einen Reflexkanal auf der Rückseite.

Die neuen Kanta-Modelle sind in acht Ausführungen erhältlich, preislich verhält es sich wie folgt:

Focal Kanta N°3: 10.000 Euro/Paar

Focal Kanta N°1: 5.000 Euro/Paar; passender Stand: 1.000 Euro/Paar

Focal Kanta Center: 2.500 Euro/Stück

