Focal & Naim im Audio Forum Berlin – exklusive Bundles, Hörsessions und Verlosung

Wer die diesjährige High End in Wien besucht hat, dürfte sich an diesen Auftritt erinnern: Genau dieses Focal-/Naim-Setup sowie ein weiteres System aus Focal- und Marantz-Komponenten machen nun Station in Berlin. Gemeinsam mit Focal / Naim Deutschland lädt das Audio Forum Berlin am 19. und 20. Juni zu den „Focal Experience Days“ ein und bietet Musikliebhabern die Gelegenheit, aktuelle Audiotechnik in entspannter Atmosphäre kennenzulernen. Damit nicht genug: Die präsentierten Systeme werden während der Veranstaltung zu attraktiven Paketpreisen angeboten.

Sound und Dialog

Vor Ort werden Olaf Steinert von Focal / Naim Deutschland sowie weitere Produktspezialisten sein. Sie präsentieren die Anlagen, beantworten Fragen rund um Technik, Aufstellung und Klangoptimierung und stehen für den direkten Austausch mit Besuchern bereit. Geplant sind Vorführungen, Hörsessions und zahlreiche Möglichkeiten, die Systeme unter realistischen Bedingungen zu erleben.

Die Audiosysteme des Tages – und spezielle Angebote für Gäste

Im Mittelpunkt steht ein Bundle aus der Focal Aria Evo X N°4 und dem Naim CI-Uniti 102, das audiophilen Musikgenuss mit moderner Streaming-Technik verbinden soll. Ergänzt wird die Vorführung durch eine Kombination aus der Focal Aria Evo X N°1, dem Subwoofer Focal Sub 1000F sowie dem Marantz Model M1.

Besonders interessant für Kaufinteressenten: Wer sich während der Veranstaltung für eines der angebotenen Bundles entscheidet, erhält einen Focal-Bathys-Premium-Kopfhörer im Wert von 649 Euro kostenlos dazu.

Neue Listening Bar und weitere Highlights

Auch Kopfhörerfans kommen auf ihre Kosten. Die neue Listening Bar des Audio Forum Berlin lädt dazu ein, verschiedene Modelle in angenehmer Atmosphäre und mit Blick auf den Kurfürstendamm in Ruhe auszuprobieren.

Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt: Softdrinks, Prosecco und Bier stehen bereit. Darüber hinaus wartet eine Tombola mit attraktiven Gewinnen auf die Besucher.

Dank der zentralen Lage am Kurfürstendamm lässt sich der Besuch ideal mit einem Einkaufsbummel oder einem Restaurantbesuch verbinden. Parkmöglichkeiten sind vor Ort vorhanden.

Focal Days Experience im Audio Forum Berlin

Wann?

Freitag, 19. Juni 2026, von 12:00 bis 20:00 Uhr

Samstag, 20. Juni 2026, von 12:00 bis 16:00 Uhr

Weitere Informationen und Anmeldung:

https://www.audioforum-berlin.de/content/78-focal-days-experience